Impactante batalla campal en Ensenada por partido de la Liga Amistad: un jugador tuvo que ser reanimado con RCP

Una batalla campal dejó varios heridos durante un partido de la Liga Amistad disputado en la localidad bonaerense de Ensenada . El episodio ocurrió en el encuentro entre Barrio Progreso y 25 de Mayo de Altos de San Lorenzo , donde un jugador debió ser reanimado con maniobras de RCP después de recibir una golpiza.

Según el relato de testigos, el partido se desarrolló en un clima de tensión y la situación se descontroló cuando comenzó una pelea que involucró tanto a los futbolistas como a personas del público.

De acuerdo con esa versión, el desencadenante del enfrentamiento ocurrió cuando un jugador de 25 de Mayo recibió un golpe en la nuca desde el sector del banco de suplentes de Barrio Progreso mientras se disponía a realizar un saque lateral.

Sin embargo, desde Barrio Progreso ofrecieron una explicación diferente sobre el origen de los incidentes: "Al finalizar el encuentro, un jugador del club visitante se acercó al banco de suplentes de Barrio Progreso, profirió agresiones verbales y arrojó un pelotazo con la intención de golpear a uno de nuestros jugadores. Ante esta situación, nuestro jugador reaccionó y se produjo un tumulto entre futbolistas de ambos equipos, que derivó en agresiones físicas", indicaron desde el club.

Como consecuencia de la pelea, uno de los heridos tuvo que ser reanimado con maniobras de RCP tras recibir golpes de puño y patadas en el pecho. Además, otras seis personas fueron atendidas por personal médico.

"Nadie hizo nada para frenar la pelea. Pararon un poco cuando vieron que uno de los pibes estaba mal en el piso, sino seguían pegando", aseguró un testigo en diálogo con el medio Infocielo.

Después de los incidentes, desde 25 de Mayo reclamaron sanciones contra Barrio Progreso e incluso solicitaron la desafiliación del club de la Liga Amistad. Hasta el momento, señalaron, la institución no emitió un comunicado sobre ese pedido.

Los videos registrados por personas que presenciaron el partido comenzaron a difundirse en redes sociales y forman parte de las pruebas que permitirán reconstruir cómo se desarrolló el enfrentamiento.