Consumía estupefacientes en la vía pública y fue detenido tras ser identificado por cámaras de seguridad

El procedimiento se inició tras una alerta del sistema de videovigilancia. La Policía detuvo al joven y secuestró cogollos y flores de cannabis sativa.

Un joven de 18 años fue detenido durante la noche del lunes en Ciudad luego de que el sistema de videovigilancia lo detectara mientras consumía estupefacientes en la vía pública. El procedimiento permitió además el secuestro de drogas que llevaba entre sus pertenencias.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 21 en la intersección de las calles Sarmiento y Chile. La intervención comenzó cuando operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) advirtieron que un hombre fue identificado por cámaras de seguridad mientras consumía estupefacientes en la vía pública.

Secuestraron estupefacientes Al arribar al lugar, los uniformados localizaron al sospechoso y realizaron una requisa preventiva, durante la cual encontraron un frasco con cogollos de marihuana y otros 5,5 gramos de flores de cannabis sativa.