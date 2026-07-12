Desbarataron dos kioscos de droga en Guaymallén: tres detenidos

Con allanamientos en simultáneo, la Policía desbarató dos kioscos de droga y secuestró cocaína, armas y dinero. Tres personas quedaron detenidas.

Durante la noche del sábado, la Policía realizó dos allanamientos en simultáneo en Guaymallén y logró desbaratar dos kioscos de droga. En los operativos se secuestró cocaína, armas, dólares e importantes sumas de dinero en efectivo, a la vez que tres personas quedaron detenidas.

Según informaron, los allanamientos fueron ordenados por el Ministerio Público Fiscal en diferentes puntos del departamento y se realizaron de manera coordinada. Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de Lucha contra el Narcotráfico Gran Mendoza.

Tres detenidos durante los operativos Uno de los allanamientos se realizó en el barrio Lihué y finalizó con la detención de un hombre de 49 años y una mujer de 47. Durante el operativo, los agentes secuestraron 249 gramos de cocaína, cuatro teléfonos celulares, 14.600 dólares, $518.900 y dinero en moneda paraguaya y chilena. También se incautó un revólver y 19 municiones.

Ministerio de Seguridad Algunos de los elementos secuestrados durante uno de los allanamientos en Guaymallén. Ministerio de Seguridad El segundo operativo se realizó en la zona de Colón y Capilla de Nieves y concluyó con la aprehensión de un hombre de 31 años. Del inmueble también se incautaron 35 envoltorios de cocaína (por un total de 11,5 gramos), 19,4 gramos de flores de cannabis, dos teléfonos celulares, tres balanzas digitales, $188.000 y una pistola bersa calibre .380 con seis cartuchos.

Por disposición del fiscal federal interviniente, se secuestraron todos los elementos hallados. A su vez, también tomó intervención la ayudante fiscal de la Oficina Fiscal N° 1, quien dispuso la aprehensión de las personas vinculadas con el secuestro de las armas y la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.