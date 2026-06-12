Desarticularon una banda narco en Guaymallén: tenían más de tres kilos de cocaína con la marca del delfín

Una organización dedicada a la distribución y venta de droga fue desarticulada este viernes en Guaymallén . Mediante un par de allanamientos, se concretó el secuestro más de tres kilos de cocaína , así como también la detención de seis sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal .

La investigación estuvo a cargo de efectivos de Policía Contra el Narcotráfico ( PCN ), quienes detectaron que la banda operaba desde una finca ubicada en la intersección de carril Mathus Hoyos y El Limón , en El Bermejo .

De acuerdo con la pesquisa, el lugar era utilizado como punto de acopio, venta y distribución de sustancias ilegales. A partir de tareas de vigilancia y seguimiento, los investigadores identificaron movimientos compatibles con maniobras de narcotráfico y reunieron pruebas que permitieron avanzar sobre la estructura.

En el marco de las averiguaciones, los efectivos interceptaron cinco vehículos cuyos ocupantes habían adquirido droga en el predio investigado. Las requisas realizadas permitieron confirmar las sospechas y sumar nuevos elementos a la causa.

Con las pruebas reunidas, la Justicia Federal autorizó dos allanamientos. Uno de ellos se realizó en la finca donde funcionaba el centro de distribución, mientras que el segundo tuvo lugar en una propiedad destinada al alquiler de eventos, también ubicada sobre carril Mathus Hoyos .

El dinero y los ladrillos de cocaína incautados en los procedimientos.

Qué secuestraron durante los allanamientos

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas seis personas y se secuestraron 3,3 kilogramos de cocaína de máxima pureza, que tenía el sello del delfín, una marca que ofrece una garantía de la calidad y también vinculada con un cartel del norte argentino, presuntamente liderado por Reynaldo Delfín Castedo, también conocido como el Patrón del Norte, un capo narco que se encuentra preso desde 2016, cumpliendo una pena de prisión perpetua.

una pistola calibre 9 milímetros, tres vehículos, teléfonos celulares y documentación de interés para la investigación.

Además, los efectivos incautaron una pistola calibre 9 milímetros, tres vehículos, celulares, documentación y una importante cantidad de dinero en efectivo: 12.900 dólares y cerca de 7 millones de pesos en efectivo, presuntamente vinculado a las actividades ilícitas investigadas.

WhatsApp-Image-2026-06-12-at-08.30.23-980x441 Los celular incautados que serán analizados para buscar nuevas pruebas que permitan avanzar en la investigación. Gentileza.

La causa quedó bajo la órbita de la Justicia Federal, con intervención de la Unidad Fiscal Mendoza, a través del Área de Investigación y Casos Sencillos.

Los investigadores continúan trabajando para determinar el alcance de las operaciones de la organización y establecer posibles conexiones con otras provincias, en el marco de una causa que apunta a desarticular por completo la estructura narco detectada en Guaymallén.

WhatsApp-Image-2026-06-12-at-08.30.22-1-980x441 La prueba del Narcotest confirmó que se trataba de cocaína. Gentileza.