Circulaba con casi cuatro veces el alcohol permitido y le secuestraron la camioneta en Guaymallén
El conductor fue detenido por efectivos mientras manejaba de forma temeraria. El test de alcoholemia arrojó 1,74 gramos de alcohol por litro de sangre.
Un hombre de 32 años fue demorado durante la madrugada, luego de ser sorprendido conduciendo alcoholizado y de manera temeraria en el departamento de Guaymallén. El test de alcoholemia reveló que el conductor circulaba con casi cuatro veces mas del límite permito.
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 3 en la intersección de calle Avellaneda y Chiclana, donde un patrullaje preventivo detectó una Toyota Hilux que circulaba de manera riesgosa.
Manejaba con altos niveles de alcohol el sangre
Tras detener el vehículo, personal de Tránsito Municipal le practicó el control de alcoholemia al conductor, que confirmó un resultado positivo de 1,74 gramos de alcohol por litro de sangre.
Como consecuencia, las autoridades secuestraron la camioneta y dieron intervención al Juzgado Contravencional por una presunta infracción al artículo 67 bis de la Ley 9099.