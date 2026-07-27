Rescataron 20 aves silvestres y desbarataron un criadero ilegal durante un operativo en Las Heras

El operativo se realizó tras una denuncia en El Challao. Efectivos rescataron ejemplares de especies protegidas, secuestraron jaulas, tramperos y transportines.

Como resultado del procedimiento, se rescataron 20 ejemplares pertenencientes a especies protegidas que estaban en cautiverio dentro de la vivienda.

Un operativo realizado en el distrito El Challao, en Las Heras, permitió rescatar 20 aves silvestres protegidas que permanecían en cautiverio y desarticular un presunto criadero ilegal de fauna. Durante el procedimiento también fueron secuestradas decenas de jaulas, tramperos y transportines utilizados para la captura y mantenimiento de los ejemplares.

De acuerdo con la información policial, la intervención fue encabezada por personal de la Policía Rural, con la colaboración de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, luego de que una denuncia alertara sobre la posible presencia de aves autóctonas protegidas en una vivienda ubicada sobre calle Sargento Cabral.

Rescataron especies protegidas Antes de ingresar al inmueble, la Unidad VANT realizó un relevamiento aéreo con drones que permitió corroborar la existencia de una gran cantidad de jaulas y otros elementos vinculados a la captura de aves, información que resultó clave para el desarrollo del procedimiento.

Una vez concretada la inspección, las autoridades constataron la presencia de 20 ejemplares pertenecientes a especies protegidas por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. En el lugar también fueron secuestradas 50 jaulas, 25 tramperos y 29 transportines, todos presuntamente utilizados para la captura y permanencia de los animales en cautiverio.

Por disposición de la Oficina Fiscal Las Heras, tanto las aves como los elementos hallados quedaron secuestrados, mientras que el ocupante de la vivienda fue imputado por una presunta infracción a la normativa que protege la fauna silvestre.