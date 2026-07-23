Incertidumbre en Venezuela: circulan dos versiones sobre un presunto rescate milagroso en La Guaira

La búsqueda de sobrevivientes en el estado de La Guaira, Venezuela , quedó envuelta en la incertidumbre durante las últimas horas por la circulación de dos versiones contrapuestas sobre un presunto rescate. No obstante, la Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres de Venezuela afirmó que se trató de un falso positivo en las últimas horas.

Durante la madrugada comenzó a difundirse la versión de que dos personas habían sido encontradas con vida entre los escombros. Según esa información dada por el periodista Seir Contreras, se trataría de dos mujeres, una adolescente de entre 14 y 16 años y otra de entre 25 y 30 años.

La publicación señalaba que las probabilidades de hallar sobrevivientes eran altas tras varias horas de trabajo en la zona y que personal médico aguardaba para un eventual traslado. Al mismo tiempo, aclaraba que existían versiones encontradas y que no podía descartarse la posibilidad de un falso positivo, por lo que recomendaba esperar una confirmación.

Con el correr de las horas comenzó a tomar fuerza otra reconstrucción de lo ocurrido en la OPP 26. Según esa versión difundida por el periodista Roman Camacho, durante la tarde del 22 de julio los equipos de rescate detectaron posibles señales de vida luego de que un dispositivo térmico registrara un punto de calor cercano a los 30 grados centígrados.

A partir de ese indicio se desplegó un amplio operativo que se extendió durante varias horas. Los rescatistas realizaron tareas de excavación, aplicaron el protocolo de llamado y escucha y mantuvieron la expectativa de encontrar personas con vida.

Sin embargo, esa versión sostiene que, tras finalizar las tareas durante la madrugada del 23 de julio, el operativo concluyó que se trató de un falso positivo.

De acuerdo con esa reconstrucción, el punto de calor correspondía a un cuerpo en descomposición y los sonidos que inicialmente habían despertado expectativas podrían haber sido provocados por un roedor o un gato. También se aclaró que la presencia de oxígeno, camillas e insumos médicos respondía al protocolo habitual que se activa cuando existe la posibilidad de hallar sobrevivientes.

El comunicado de Protección Civil: falso positivo

La Dirección Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres de Venezuela desmintió este jueves las versiones que circularon en redes sociales sobre un supuesto rescate de sobrevivientes en la estructura OPP 26, ubicada en la parroquia Caraballeda.

A través de un comunicado, el organismo aseguró que la información es falsa y pidió a la población y a los medios de comunicación no difundir rumores que generen falsas expectativas entre las familias afectadas.

Las autoridades indicaron que los equipos de búsqueda y rescate continúan trabajando en la zona y remarcaron que los operativos seguirán activos "hasta agotar la última vía posible". La aclaración fue difundida después de que se viralizara un video que supuestamente mostraba el hallazgo de personas con vida, material que fue descartado oficialmente por Protección Civil.