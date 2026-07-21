Venezuela convoca a familiares de víctimas del terremotos para realizar pruebas de ADN

El Gobierno de Venezuela lanzó una convocatoria dirigida a familiares de las víctimas de los terremotos del pasado 24 de junio para que se sometan voluntariamente a pruebas de ADN , con el objetivo de avanzar en la identificación de los fallecidos que aún permanecen sin nombre.

La medida fue anunciada por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), en conjunto con el Ministerio del Interior. Está destinada a quienes tengan la certeza o sospechen que algún familiar se encuentra entre los cuerpos trasladados a las morgues ubicadas en Los Silos de Bolivariana de Puertos (Bolipuerto), en el estado La Guaira, o en la sede central del Senamecf, en Bello Monte, Caracas.

Según explicaron las autoridades, las muestras genéticas permitirán realizar comparaciones científicas de perfiles de ADN para confirmar la identidad de las víctimas y brindar respuestas a las familias que aún buscan a sus seres queridos.

Las personas convocadas deberán presentarse en la sede del Senamecf , en Caracas, de lunes a sábado, entre las 8:30 y las 18:00, para iniciar el procedimiento.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio provocaron una de las mayores tragedias recientes en Venezuela. El último balance oficial reporta 5.278 fallecidos, 16.740 heridos y 17.907 personas que perdieron sus viviendas.

Además, las autoridades informaron que 856 edificios sufrieron daños, de los cuales 190 colapsaron por completo, siendo el estado de La Guaira el más afectado por el desastre.

Aunque el Gobierno no difundió una cifra oficial de desaparecidos, la plataforma ciudadana "Desaparecidos Terremoto Venezuela" contabiliza más de 29.500 personas con las que aún no se ha podido establecer contacto. Por su parte, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) indicó que existen reportes no confirmados que elevan esa cifra hasta 50.000 desaparecidos.

En las últimas semanas, testigos también informaron que numerosas víctimas que no pudieron ser identificadas fueron sepultadas en fosas comunes abiertas en un cementerio municipal del estado La Guaira, mientras continúan las tareas de búsqueda e identificación.