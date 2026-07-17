El duro relato del rescatista argentino que regresó de Venezuela: "Hay muchísima gente entre los escombros"

El Grupo Fénix partirá este domingo hacia Venezuela para iniciar una segunda misión de asistencia tras los terremotos del 24 de junio. Guillermo Arana Leyton, integrante de la organización, explicó en MDZ Club que el nuevo contingente estará integrado por 50 rescatistas, además de médicos, psicólogos y especialistas que trabajarán en la etapa posterior a las tareas de búsqueda.

El brigadista dialogó en la 105.5 FM MDZ Radio recordó la primera misión, en la que permanecieron nueve días trabajando entre los escombros, y describió el fuerte impacto emocional que dejó la experiencia. "Vas y trabajás durante cuatro días como lo estuvimos haciendo, sacando un edificio encima de la gente y la esperanza que tenías de encontrar un niño con vida se trunca y lo encontrás fallecido abrazado a sus abuelos y eso te lastima, es imposible no sentirse lastimado".

Arana Leyton confirmó que volverá a estar al frente del operativo. "Vamos un total de cincuenta del grupo mío, gente nueva, o sea, gente que está capacitada pero que no asistió a la primera misión por una cuestión de salutogénesis, de la parte psicológica". También precisó que se sumarán integrantes del grupo CEPA y un equipo de médicos venezolanos encabezado por Indira Acosta.

El rescatista sostuvo que la emergencia continúa siendo crítica y consideró que el número de víctimas podría ser mucho mayor al informado oficialmente. "Todavía hay muchísima gente entre los escombros", afirmó, y agregó: "Camino por las calles, veo en edificios planchados que sobresalen las manos de una mujer y que no la han sacado, entonces me doy cuenta de que la magnitud supera la realidad".

En ese contexto, explicó que el objetivo de esta nueva etapa será trabajar en la recuperación de cuerpos y prevenir problemas sanitarios. "Vamos con gente capacitada para el manejo de cadáveres, vamos con psicólogos, vamos con médicos, vamos con un grupo que va a trabajar en un nivel 3 en INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate), que es el uso de maquinarias, pero sabiéndolas utilizar para no fracturar o romper o destrozar mal los cuerpos".

Además, advirtió que "las cloacas colapsaron, se fracturaron, se rompieron, no hay electricidad, no hay agua potable, ya tenemos un inicio de epidemia", por lo que estimó que la recuperación demandará varios meses.

Las causas del colapso y el financiamiento del Grupo Fénix

A partir de la experiencia en el terreno, Arana Leyton atribuyó el derrumbe masivo de edificios a problemas estructurales. "El hierro estaba, el cemento estaba, pero no había una buena base". Según explicó, las construcciones se levantaron sobre terrenos sin compactar luego del deslave de Vargas de 1999 y señaló "falta de códigos de construcción, de inspección, de compactación".

El brigadista también remarcó que el Grupo Fénix desarrolla sus misiones sin financiamiento estatal. "Nosotros no vamos con ningún tipo de apoyo gubernamental, nosotros nos autosolventamos", indicó.

Finalmente, destacó que la organización logró expandirse gracias al esfuerzo de sus integrantes y al apoyo de entidades internacionales. "No esperamos la burocracia gubernamental. No desechamos de que nos puedan ayudar, pero hasta aquí Fénix creció a nivel internacional, con células en España, en Estados Unidos, en varios países de Latinoamérica, por el esfuerzo propio de cada uno de nosotros".