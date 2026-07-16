Ya suman 4.930 los muertos por los terremotos que golpearon a Venezuela

El número de muertos por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela hace tres semanas continúa en aumento. El Gobierno informó este jueves que 4.930 personas perdieron la vida como consecuencia de los sismos registrados el pasado 24 de junio.

La actualización oficial fue difundida a través de la página del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y representa un incremento respecto del balance anterior, que contabilizaba 4.829 fallecidos.

Los movimientos telúricos, de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, provocaron una de las mayores tragedias naturales de la historia reciente del país, con miles de viviendas destruidas y una extensa emergencia humanitaria.

Mientras avanzan las tareas de asistencia, 21.210 personas que quedaron sin hogar permanecen alojadas en 107 refugios temporales distribuidos en distintas regiones, según informó la Vicepresidencia del área Social.

El estado de La Guaira, ubicado en la zona costera del norte-centro venezolano, continúa siendo el distrito más afectado. Allí funcionan 28 campamentos transitorios, donde reciben asistencia 10.577 damnificados.

En tanto, la ciudad de Caracas concentra la mayor cantidad de evacuados, con 10.908 personas alojadas en centros de emergencia. A su vez, el estado de Miranda registra 3.603 afectados, mientras que Aragua alberga a otras 702 personas desplazadas por el desastre.

Las autoridades mantienen activos los operativos de ayuda humanitaria y reconstrucción en las zonas más castigadas, mientras continúa la evaluación de daños y la asistencia a miles de familias que aún no pueden regresar a sus hogares.