Al menos 11 muertos y 19 desaparecidos en el incendio más letal de las últimas décadas en España en medio de la ola de calor

Al menos 11 personas han muerto y otras 19 están desaparecidas en un incendio forestal en el sur de España, según ha declarado el presidente de la región de Andalucía, Juanma Moreno.

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados cerca de la pequeña localidad de Bédar, rodeada de pinares y que se sitúa a las afueras de Los Gallardos, en Almería. Cientos de residentes han sido evacuados.

Varias brigadas de bomberos intentan contener el incendio, que según Moreno parece haber sido provocado por la caída de un cable eléctrico sobre una zona de matorral seco. Las llamas se propagaron por una zona boscosa en el popular destino turístico de Almería, en el sur de España.

Una ola de calor prolongada con temperaturas de alrededor de 40°C ha dejado incendios forestales en todo el sur de Europa este verano.

Los bomberos han estado luchando contra importantes fuegos en Francia, Portugal y España, donde miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

Getty Images Las autoridades españolas estiman que la cifra de fallecidos podría aumentar considerablemente.

Antonio Sanz, consejero de Sanidad y Urgencias de Andalucía, declaró que el incendio fue complejo y se propagó rápidamente, y que la mayoría, o incluso la totalidad, de las víctimas podrían ser extranjeras.

Según Sanz, cuatro personas fueron encontradas atrapadas en su coche, mientras que otras siete víctimas fueron halladas en otra zona. Todo indica que intentaban escapar por una ruta que no formaba parte del plan de evacuación.

Añadió que se cree que las cuatro personas que iban en el coche eran de origen británico ya que el volante estaba a la derecha.

Las circunstancias se asemejan a las vividas en la vecina Portugal en junio de 2017, cuando un enorme incendio durante una ola de calor causó la muerte de más de 60 personas y dejó decenas de heridos; la mitad de las víctimas perecieron calcinadas en sus vehículos mientras intentaban huir, recuerda Reuters.

La zona cuenta con numerosos barrancos, lo que complica el acceso de los servicios de emergencia

EPA Cuatro personas han sido trasladadas al hospital con quemaduras graves. Sanz afirmó que está siendo el incendio "más devastador" que Andalucía había visto jamás.

Juanma Moreno afirmó que las muertes son una tragedia y advirtió de que el número de fallecidos podría aumentar considerablemente. "Con el alma encogida y rotos de dolor", publicó el presidente regional en redes sociales.

Cuatro personas han sido trasladadas al hospital con quemaduras graves y otras cuatro presentan heridas menos graves, con quemaduras leves y problemas respiratorios causados por la gran cantidad de humo.

"Todo parece indicar que se trató del derrumbe de un poste de tendido eléctrico, aunque esto aún deberá investigarse", dijo Moreno en la emisora Cadena Ser, y agregó que los responsables del mantenimiento rendirán cuentas.

Según los servicios de emergencia, el incendio también provocó el cierre de carreteras y la evacuación de un millar de residentes.

De los más mortíferos

Este ya es uno de los incendios forestales más mortíferos de España desde 2005, cuando 11 bomberos perdieron la vida en un incendio en la provincia central de Guadalajara, provocado por una barbacoa y que arrasó miles de hectáreas de bosque.

Aquella catástrofe, considerada una de las peores tragedias provocadas por incendios en el país, dio lugar a cambios importantes en los sistemas españoles de prevención de incendios y de respuesta ante emergencias.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró en mayo que España desplegaría este año el mayor operativo de respuesta a los incendios forestales de verano de su historia, según informaron medios locales.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) de España, que se despliega en situaciones de emergencia graves, ha anunciado que se sumará a las labores de extinción del incendio en Los Gallardos.

Getty Images El cambio climático está provocando que los incendios forestales sean más intensos.

En junio, España alcanzó su promedio diario más alto desde 1950 y registró días con las temperaturas más elevadas de su historia para ese mes. En algunas zonas del país se pronosticaron temperaturas de hasta 42°C.

El año pasado, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), se quemaron en España una cifra récord de 393.000 hectáreas, más de seis veces la media española entre 2006 y 2024.

El cambio climático está provocando un aumento de las temperaturas en todo el mundo, y Europa es el continente que se calienta más rápidamente, al doble de velocidad que la media mundial, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus.

Esto está provocando un aumento de las olas de calor en verano, una mayor presión sobre el suministro de agua de Europa e incendios forestales más intensos.

El año pasado se registró la peor temporada de incendios forestales en la Unión Europea desde que se tienen registros, en 2006, con más de un millón de hectáreas arrasadas en toda la UE, una cifra récord.

El empeoramiento de la temporada de incendios en el Mediterráneo se ha relacionado directamente con el cambio climático en un estudio independiente realizado por el grupo World Weather Attribution del Imperial College de Londres.

Los expertos advierten de que es probable que en el futuro continúen produciéndose incendios más frecuentes y graves en toda Europa.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC