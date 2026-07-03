Venezuela sigue la búsqueda y rescate con cifras de muertos y heridos en aumento

La presidenta Delcy Rodríguez asegura que la etapa de búsqueda y rescate continúa tras el doble terremoto en Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha subrayado este jueves que la fase de búsqueda y rescate continúa en el país, transcurrida más de una semana desde el doble terremoto que asoló el centro de la costa venezolana dejando, hasta la fecha, un saldo de 2.595 muertos y 12.400 heridos, de acuerdo con el último balance.

"Ayer se cumplieron ocho días del doble terremoto y, como se estila, decretamos el duelo nacional, pero no hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate", ha señalado la mandataria interina en una rueda de prensa en la cual ha subrayado que allá donde existan "puntos activos" en los cuales se sepa que hay gente con vida, "sigue" la referida etapa.

En esa línea, Rodríguez ha destacado la recepción de un grupo israelí "de muy alta preparación" que ayudará en el proceso de recuperación de las infraestructuras, así como a determinar si, en determinados puntos de las zonas afectadas por los seísmos, hay personas con vida o cadáveres que deban ser rescatados antes de iniciar cualquier otro proceso de infraestructura.

Venezuela conversa con el FMI y EE.UU. Asimismo, Rodríguez ha afirmado haber mantenido conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el Departamento de Estado de Estados Unidos en aras de crear un fondo para la reconstrucción, con un equivalente inicial de 200.000.000 dólares (unos 174.810.000 euros) en fondos que, ha precisado, van a ser "recuperados" del FMI.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, al frente del operativo. Foto Efe EFE Al hilo, apuntando que hasta el momento han sido contabilizadas al menos 862 réplicas del terremoto, la interina de Miraflores ha insistido sobre la necesidad de "estar muy atentos a que las infraestructuras que están impactadas puedan sufrir un percance mayor producto de las réplicas" próximamente.