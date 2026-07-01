Doble terremoto en Venezuela: lo que hay que saber a una semana de la tragedia

El doble terremoto con magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el pasado miércoles han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros en medio de la tragedia .

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó este martes que los muertos son al menos 1.943 personas y que 10.571 resultaron heridas.

El funcionario indicó que 6.461 personas han sido rescatadas, y que en los primeros momentos de la emergencia , entre 13.400 y 13.500 personas lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares.

El viernes, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.

Hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y un apoyo de 51 delegaciones internacionales, según Venezuela .

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo recientemente que rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela y que se espera que se sumen otros países.

Además, numerosos venezolanos se han integrado a las labores de rescate en las edificaciones afectadas y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones. Según cifras oficiales, hay 15.467 voluntarios en zonas de desastre.

Tras el doble terremoto en Venezuela trabajan equipos internacionales de rescate. Foto Efe EFE

3.- Réplicas

Tras los dos grandes terremotos del miércoles, Venezuela ha registrado más de 680 réplicas.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este martes casi una treintena de sismos, dos de ellos de magnitud 3,3 ocurridos a las 9:51 hora local, en el noroeste del país, y a las 21:05 hora local, en la región capital.

4.- Ayuda humanitaria

La ONU prevé asistir a medio millón de personas en los refugios instalados tras los terremotos, según estimó este martes la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para el país, Stephanie Hochstetter.

Por su parte, Ecuador envió catorce toneladas de ayuda humanitaria y México dijo que enviará siete plantas eléctricas de emergencia y que prepara un barco con víveres e insumos para apoyar a la población afectada.

Argentina envió dos nuevos aviones con ayuda, incluyendo 38 personas y material de asistencia para colaborar con las tareas de búsqueda y rescate, mientras que la organización de las Grandes Ligas del Béisbol en EE.UU. (MLB) y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA) anunciaron una donación conjunta de un millón de dólares a la Cruz Roja para apoyar la respuesta humanitaria.

Además, los Estados que integran el Mercosur -Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay- iniciaron un proceso de coordinación para el envío de ayuda.

5. Daños

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Según cifras oficiales, 855 edificios sufrieron daños, de los cuales 189 colapsaron totalmente.

El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, visitó Venezuela para ampliar la cooperación humanitaria y evaluar posibles iniciativas relacionadas con la reconstrucción de infraestructura y vivienda, para lo cual se reunió con la presidenta encargada y otras autoridades. Efe