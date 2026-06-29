Rescatan a un joven de 21 años tras 106 horas bajo los escombros por el doble terremoto de Venezuela

Un joven logró salir con vida este lunes tras 106 horas bajo los escombros por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el miércoles.

Se trata de Aarón Levi Cantillo, de 21 años, que fue rescatado por equipos de emergencias de Venezuela, México y El Salvador, según informaron autoridades este lunes.

El venezolano se encontraba atrapado bajo los escombros de un edificio en la localidad de Caraballeda, en el estado de La Guaira.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la operación de rescate duró 43 horas desde que hallaron al joven con vida.

La operación se prolongó debido a que entre los operarios y Aarón se interponía el cuerpo de una persona fallecida, según indicó Nayib Bukele, presidente de El Salvador, país que envió rescatistas a Venezuela.

Esto complicó el rescate, que finalmente se pudo completar con éxito.

https://twitter.com/nayibbukele/status/2071552309897679035

Durante las largas horas bajo los escombros, un médico logró administrar líquidos a Aarón para mantenerlo hidratado.

El joven de 21 años recibe ahora atención médica especializada, indicó Bukele, quien añadió que los equipos de rescate "continuarán trabajando con la esperanza de poder salvar más vidas".

El rescate se produjo en un momento en el que las operaciones de búsqueda entran en una fase crítica, cinco días después de que dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieran el norte de Venezuela.

Según el último balance oficial, el desastre ha dejado al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos.

Equipos de rescate venezolanos y de una veintena de países trabajan a contrarreloj en la búsqueda de sobrervivientes entre los edificios colapsados, especialmente en el estado La Guaira, el más afectado.

Con el paso de las horas disminuye la posibilidad de encontrar sobrevivientes entre los escombros de los edificios derrumbados.

Este lunes una réplica de magnitud 4,6 volvió a sacudir la zona, aunque sin causar daños de consideración.

BBC

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FUENTE: BBC