Batacazo mundialista: Paraguay dejó afuera a Alemania y el presidente decretó feriado para festejar
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró que habrá feriado en el país sudamericano tras eliminar a Alemania y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, celebró el triunfo de la selección sudamericana contra Alemania este lunes y, ante la euforia, aseguró que el martes será feriado en el país.
Así lo manifestó en una publicación en su cuenta de X: “¡Paraguay nunca se rinde! ¡Feriado carajo!“.
El vocero de la Dirección General de Información Presidencial, expresó que Peña evaluaría la posibilidad del feriado luego de que finalice el partido.
“El Presidente mencionó que iba a analizar. No diría alta (la probabilidad), pero sí existe esa posibilidad, por lo que dijo el Presidente”, detalló el vocero.
La victoria de Paraguay contra Alemania por penales hizo que la albirroja avance a los octavos de final del Mundial 2026, y se espera que el gobierno paraguayo publique el decreto luego de la histórica victoria.