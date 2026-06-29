Los desopilantes memes de la hazaña de Paraguay y un nuevo papelón de Alemania en Mundiales

Gustavo Alfaro guió a Paraguay a una histórica clasificación por penales ante Alemania en el Mundial 2026 y el batacazo desató una ola de reacciones en redes.

El cazador de utopías imposibles lo logró: la Paraguay de Alfaro eliminó a Alemania y las redes estallaron.

Paraguay dio uno de los grandes golpes del Mundial 2026. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro resistió durante 120 minutos, empató 1-1 frente a Alemania y terminó imponiéndose por 4-3 en la definición por penales para meterse en los octavos de final.

La clasificación de la Albirroja no solo significó una de las mayores hazañas de su historia, sino que también profundizó el mal momento del seleccionado germana, que volvió a protagonizar un fracaso en una Copa del Mundo y quedó eliminado mucho antes de lo esperado.