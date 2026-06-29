La clasificación de Paraguay le deja una fortuna a Independiente Rivadavia: cuánto cobrará

La clasificación de Paraguay a octavos del Mundial también beneficia a la Lepra, que cobrará una importante suma de la FIFA.

La clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial no solo se celebró en Asunción. También hubo sonrisas en Mendoza, donde Independiente Rivadavia sigue de cerca el rendimiento de la Albirroja por un motivo muy concreto: el premio económico que la FIFA entrega a los clubes que ceden futbolistas para la Copa del Mundo. En este caso por el goleador leproso, Alex Arce.

La clasificación de Paraguay le dejará una fortuna a Independiente Rivadavia El programa de compensación de la FIFA establece un pago mínimo de 5.000 dólares por día por cada jugador convocado mientras permanece afectado al seleccionado nacional. A medida que el equipo avanza en el torneo, también aumenta el monto que reciben las instituciones dueñas de sus derechos deportivos.

Con el pasaje asegurado a los octavos de final, Independiente Rivadavia percibirá alrededor de 250.000 dólares, una cifra que podría incrementarse si Paraguay continúa avanzando en la competencia.





Es importante destacar que se cuentan todos los días de concentración y además hay premios especiales por ir avanzando de fase, primero una suma por jugar fase de grupos, luego por pasar a 16avos y otro por llegar a octavos. Eso según el nuevo programa de compensación anunciado por la FIFA.