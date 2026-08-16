Los desopilantes memes por la vuelta al triunfo de River, luego de seis derrotas consecutivas

Y un día, River volvió a ganar. El Millonario cortó una racha de seis derrotas consecutivas en torneos AFA con el 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental, gracias a los goles de Gonzalo Montiel y Ángel Correa. ¿El dato extra? Rompió el maleficio y convirtió por primera vez en el Torneo Clausura, en el partido que además marcó el debut de Thiago Almada.