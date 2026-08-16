Los desopilantes memes por la vuelta al triunfo de River, luego de seis derrotas consecutivas
River debió esperar hasta la quinta fecha para sumar sus primeros puntos en el Clausura y la victoria 2-0 ante Argentinos dejó una catarata de reacciones.
Y un día, River volvió a ganar. El Millonario cortó una racha de seis derrotas consecutivas en torneos AFA con el 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental, gracias a los goles de Gonzalo Montiel y Ángel Correa. ¿El dato extra? Rompió el maleficio y convirtió por primera vez en el Torneo Clausura, en el partido que además marcó el debut de Thiago Almada.
El esperado triunfo desató el festejo de los hinchas en redes sociales, que aprovecharon para descargar la tensión acumulada durante la sequía. Entre cargadas, alivio y mucha creatividad, aparecieron los tradicionales memes para celebrar la vuelta al gol y, sobre todo, una victoria que vale oro en medio de la crisis futbolística que atraviesa el equipo de Eduardo Coudet.