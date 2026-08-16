River derrotó 2-0 al líder Argentinos en el Monumental y descomprimió la crisis

River esperó hasta la quinta fecha del Torneo Clausura para encender los motores. El equipo de Eduardo Coudet se repuso de un paupérrimo arranque de segundo semestre, con cinco derrotas consecutivas, y logró un necesario triunfo por 1-0 frente a Argentinos Juniors en el Monumental que sirve para tomar aire.

Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo, mientras que Ángel Correa sentenció la victoria a los 43 minutos del complemento, de penal.

Con el triunfo, el Millonario pudo, finalmente, sumar sus primeros puntos en el certamen, llegando al anteúltimo lugar de la Zona B con tres unidades, mientras que el equipo de Nicolás Diez perdió el puntaje perfecto, pero permanece líder del grupo con 12 puntos.

En la próxima fecha, River recibirá a Vélez, el domingo 23 de agosto desde las 19:15, mientras que el Bicho de La Paternal volverá a jugar como visitante, ante Lanús, el lunes 24 a las 21:15.

River había comenzado mejor el partido, con insinuaciones y algunos ataques que eran desbaratados en la puerta del área grande, aunque el correr de los minutos empezó a hacerlo entrar en su mediocridad de las últimas fechas, con un Almada inconexo, en un encuentro que fue cayendo en cuanto a lo futbolístico.

Aníbal Moreno y Tomás Molina luchan por la pelota en River-Argentinos.

Por su lado, el Bicho pudo sumar algunos remates en la primera parte y tuvo momentos de posesión de pelota y distribución, pero le costó pisar el área del conjunto local.

Cuando ya iban 36 minutos del primer tiempo, Gonzalo Montiel se quedó con el rebote de un disparo tapado de Almada y apareció parado de “9”, para definir suave contra un palo y marcar el tan ansiado primer gol del Millonario en el Torneo Clausura.

Montiel rompió con la sequía de River en el Clausura y marcó el 1-0 ante Argentinos

Gonzalo Montiel la empujó al gol para el 1-0 de River. Video: ESPN

La primera llegada del complemento fue de la visita, a los seis minutos, con una pelota levantada por el volante Alan Lescano para que se desprenda López Muñoz, que vio como su remate impactaba en el travesaño.

River no pudo generar peligro hasta los 31 minutos, con un tiro de esquina muy pasado para el cabezazo del defensor Nicolás Otamendi, cuyo frentazo impactó en el palo izquierdo de Cortés.

En 42 minutos del segundo tiempo, y tras la revisión en el VAR, una infracción Gabriel Florentín sobre Ángel Correa, en una incursión por el costado izquierdo del área, fue sancionada como penal.

El propio Correa se hizo cargo de la pena máxima que él mismo recibió y, con un derechazo potente y centralizado, superó a Cortés y puso el 2-0 final.

Correa cambió el penal por gol y sentenció el triunfo de River

Ángel Correa, de penal, sentenció el 2-0 de River. Video: ESPN

Fuente: NA

El minuto a minuto de River - Argentinos Juniors