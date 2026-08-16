River recibe a Argentinos Juniors obligado a ganar y sumar sus primeros puntos: hora y TV
Ya sin margen de error, River se medirá esta tarde contra Argentinos Juniors en el Monumental por la fecha 5 del Torneo Clausura.
River Plate recibirá a Argentinos Juniors desde las 18.00 en el Monumental, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026, con la esperanza de sumar puntos por primera vez en el semestre. El encuentro será transmitido por ESPN Premium y marcará un duelo de realidades opuestas, ya que enfrenta al último con el primero.
Así llega River Plate
El Millonario necesita cortar una racha negativa que ya alcanza las seis derrotas consecutivas en partidos oficiales y las cuatro en el campeonato, y además, lleva varios encuentros sin convertir. El entrenador Eduardo Coudet buscará dar un volantazo antes de una seguidilla decisiva que continuará el miércoles con la ida ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, duelo postergado por el fuerte terremoto ocurrido en Colombia.
Para ese compromiso, Marcos Acuña, Mauro Arambarri y Sebastián Driussi todavía no estarán disponibles debido a que los tres atraviesan la etapa final de sus recuperaciones y apuntan a regresar frente a Santa Fe, y el delantero, que continúa afectado por un desgarro en el sóleo derecho, aún no recibió el alta.
La principal novedad será el debut como titular de Thiago Almada, ya que el flamante refuerzo lleva una semana de entrenamientos y reemplazará a Tomás Galván dentro de los once iniciales. El arquero Santiago Beltrán será el arquero; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Francisco Ortega formarán la defensa.
Aníbal Moreno y Tobías Andrada estarán en el mediocampo, con Almada que será el enganche, con Joaquín Freitas y Ángel Correa por las bandas. Finalmente, el atacante Lucas Beltrán será el delantero, aunque Coudet también mantiene la duda entre él y el colombiano Rafael Santos Borré.
Argentinos, por su parte, llega con puntaje ideal y como único equipo que ganó sus cuatro partidos. El conjunto de Nicolás Diez viene de vencer 2-1 a Racing y también pelea por los primeros puestos de la tabla anual.
El último antecedente favorece al Bicho: el 12 de febrero de este año ganó 1-0 como local con gol de López Muñoz.
Probables formaciones y datos del partido
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Thiago Almada, Ángel Correa y Rafael Santos Borré o Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Kevin Gutiérrez, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Gastón Verón, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Estadio: Monumental
Árbitro: Facundo Tello
VAR: Pablo Echavarría
Hora: 18.00
TV: ESPN Premium
Fuente: NA