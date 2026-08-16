River recibe a Argentinos Juniors obligado a ganar y sumar sus primeros puntos: hora y TV

Ya sin margen de error, River se medirá esta tarde contra Argentinos Juniors en el Monumental por la fecha 5 del Torneo Clausura.

River Plate recibirá a Argentinos Juniors desde las 18.00 en el Monumental, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026, con la esperanza de sumar puntos por primera vez en el semestre. El encuentro será transmitido por ESPN Premium y marcará un duelo de realidades opuestas, ya que enfrenta al último con el primero.

Así llega River Plate River Camp.



Argentinos Juniors. pic.twitter.com/REGQI6ryQV — River Plate (@RiverPlate) August 14, 2026 El Millonario necesita cortar una racha negativa que ya alcanza las seis derrotas consecutivas en partidos oficiales y las cuatro en el campeonato, y además, lleva varios encuentros sin convertir. El entrenador Eduardo Coudet buscará dar un volantazo antes de una seguidilla decisiva que continuará el miércoles con la ida ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, duelo postergado por el fuerte terremoto ocurrido en Colombia.

Para ese compromiso, Marcos Acuña, Mauro Arambarri y Sebastián Driussi todavía no estarán disponibles debido a que los tres atraviesan la etapa final de sus recuperaciones y apuntan a regresar frente a Santa Fe, y el delantero, que continúa afectado por un desgarro en el sóleo derecho, aún no recibió el alta.

La principal novedad será el debut como titular de Thiago Almada, ya que el flamante refuerzo lleva una semana de entrenamientos y reemplazará a Tomás Galván dentro de los once iniciales. El arquero Santiago Beltrán será el arquero; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Francisco Ortega formarán la defensa.

Aníbal Moreno y Tobías Andrada estarán en el mediocampo, con Almada que será el enganche, con Joaquín Freitas y Ángel Correa por las bandas. Finalmente, el atacante Lucas Beltrán será el delantero, aunque Coudet también mantiene la duda entre él y el colombiano Rafael Santos Borré.