Demichelis les dio un consejo a Mastantuono y el Diablito Echeverri que no cayó bien en River

Martín Demichelis les dejó un contundente consejo a los dos jugadores surgidos de las Inferiores del Millonario que no terminó de gustar en Núñez.

Martín Demichelis comenzó una nueva etapa como entrenador del Leipzig y, luego de sus experiencias en Monterrey y Mallorca, mira cada vez más lejos su recordado ciclo en River. Sin embargo, durante su paso por el Millonario tuvo la posibilidad de acompañar los primeros pasos de dos de las grandes joyas surgidas de las inferiores: Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, quienes poco después emigraron al fútbol europeo.

Al ser consultado por ambos futbolistas, el entrenador explicó que sus situaciones fueron diferentes cuando llegó al club: “Fueron dos casos diferentes cuando llegué a River. El nombre del ‘niño dorado’ era Claudio, pero él estaba de lunes a jueves entrenando con la Selección y venía los viernes. Jugaba en Reserva, entonces no lo podía tener”, recordó Demichelis en diálogo con ESPN. Además, destacó el proceso que atravesó el actual jugador del Manchester City para adaptarse a las exigencias del fútbol profesional.

River sueña en grande y apunta a dos regresos que ilusionan a todos los hinchas. Fotobaires La historia con Mastantuono, en cambio, fue distinta. Demichelis aseguró que comenzó a seguirlo desde noviembre de 2023 y que rápidamente quedó sorprendido por sus condiciones físicas: “La idea era ir dosificando las cargas con ellos. Pero Franco siempre en el día a día era uno de los chicos que más rendía a nivel físico”, rememoró el técnico argentino, quien durante aquella etapa comenzó a darle espacio al mediocampista dentro del plantel profesional.

El contundente consejo de Demichelis a Mastantuono y Echeverri Sin embargo, la parte más llamativa de su análisis llegó cuando se refirió a las dificultades que ambos encontraron tras sus respectivas partidas al fútbol europeo. Tanto Echeverri como Mastantuono tuvieron problemas para consolidarse rápidamente en sus nuevos equipos y, en los últimos mercados, sus nombres volvieron a aparecer vinculados con un posible regreso a River. Ante ese escenario, Demichelis fue contundente y dejó un consejo para las dos jóvenes figuras.