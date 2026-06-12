¡Bombazo! Pese a haber renovado en Mallorca, Demichelis está a un paso de dirigir a un importante club alemán

A pesar de que renovó su contrato con el club bermellón hace un mes, Demichelis tiene todo arreglado para dirigir a un equipo alemán que jugará Champions.

Martín Demichelis podría estar ante una oportunidad inesperada para relanzar su carrera en Europa. Aunque renovó recientemente su vínculo con el Mallorca tras no poder evitar el descenso a la Segunda División de España, el entrenador argentino aparece en el radar de uno de los clubes más importantes de Alemania para la próxima temporada.

Según informó Matteo Moretto, el nombre de Demichelis comenzó a ganar fuerza en el entorno del RB Leipzig, institución que analiza alternativas para potenciar su proyecto deportivo de cara al ciclo 2026/27. El exentrenador de River reúne una condición clave: conoce a la perfección el fútbol alemán, donde dejó huella como futbolista durante ocho temporadas en el Bayern Múnich y dio sus primeros pasos como técnico en las divisiones juveniles del gigante bávaro.

Martín Demichelis está a un paso de dirigir al Leipzig Su trabajo al frente del Mallorca, más allá del descenso consumado, despertó interés en distintos sectores del mercado europeo. El conjunto español mostró una notable mejoría en el tramo final de la campaña y logró sumar más de la mitad de los puntos que disputó bajo la conducción del entrenador cordobés, aunque no le alcanzó para mantenerse en la máxima categoría.

Demichelis Martín Demichelis está a un paso de dirigir al Leipzig pese a haber renovado contrato con Mallorca hace un mes. X @RCD_Mallorca En Leipzig valoran especialmente su conocimiento del idioma, su experiencia previa en Alemania y su perfil formador. Además, el club busca dar un salto de calidad para consolidarse como protagonista tanto en la Bundesliga como en la UEFA Champions League, objetivos que forman parte de la ambiciosa planificación encabezada por Jürgen Klopp.