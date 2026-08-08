Platense dio el golpe y derrotó 1-0 a Independiente en el regreso de Martín Palermo como DT

Guido Mainero aprovechó un error del arquero Rodrigo Rey para facturar con una sutileza el primer gol del partido en Avellaneda. Platense le gana al Rojo.

Platense dio el golpe al derrotar a Independiente por 1-0, como visitante, en un cotejo jugado esta noche en Avellaneda, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de fútbol.

El único gol lo marcó Guido Mainero, sobre los 20 minutos del segundo tiempo, en el redebut de Martín Palermo como entrenador de Platense.

Mainero no perdonó el error de Rey y puso el 1-0 de Platense Mainero anotó el 1-0 de Platense frente a Independiente. TNT Sports El equipo de Palermo mostró orden y personalidad para sostener el resultado en el Libertadores de América, mientras que Independiente buscó el empate pero careció de precisión en los metros finales. La victoria le permite al Calamar recuperarse en el Torneo Clausura y comenzar una nueva etapa con el pie derecho.

Para Independiente, en cambio, fue otro golpe en un comienzo de campeonato irregular. El Rojo no pudo hacerse fuerte como local y deberá dar vuelta rápidamente la página, mientras Platense se lleva una victoria que puede significar un impulso importante para el ciclo de Palermo.

Tras este triunfo, Platense tendrá que volver a enfocarse en el Torneo Clausura: el próximo sábado 15 de agosto recibirá a Tigre, mientras que Independiente buscará recuperarse el viernes 14 ante Lanús como visitante. El Rojo necesita volver a sumar después del golpe en Avellaneda, mientras que el Calamar buscará darle continuidad al auspicioso debut de Martín Palermo.