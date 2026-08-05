Bombazo: Martín Palermo vuelve a dirigir a un equipo argentino ¡y tendrá octavos de Copa Libertadores!

Después de su experiencia como comentarista en el Mundial 2026, Martín Palermo volverá a vestirse de saco y corbata. Luego de varios amagues, el Titán recibió un llamado especial y concretó su ansiado regreso al fútbol argentino: tendrá su segundo ciclo como DT de Platense.

El acuerdo es total: Martín Palermo vuelve a Platense Parado hace ocho meses tras su última experiencia en Fortaleza de Brasil, el ídolo de Boca llegó a un acuerdo para reemplazar a Walter Zunino, quien dejó su cargo tras el durísimo 0-4 ante Talleres en Vicente López y en medio de un contexto deportivo alarmante: el Calamar no gana hace 14 partidos por torneos AFA (siete empates y la misma cantidad de derrotas).

Si bien el sentido de pertenencia parece haber pesado en la negociación, hay un incentivo mucho más grande que movilizó a Palermo y lo llevó a dar el sí definitivo: Platense afrontará los octavos de final de la Copa Libertadores, donde su rival será Coquimbo Unido de Chile. ¿Lo negativo? La ida se jugará el próximo miércoles 12 de agosto y la revancha será el 19, por lo que el técnico no tendrá mucho tiempo para preparar la serie.

Martín Palermo se convirtió en el nuevo entrenador de Platense y tendrá su segundo ciclo al mando del primer equipo.



Cabeza del equipo finalista de la Copa de la Liga 2023, el DT regresó al Calamar y dirigirá su primera práctica este miércoles por la tarde en Miraflores para… pic.twitter.com/D7jSVO5Jlf — Club Atlético Platense (@caplatense) August 5, 2026 El Titán, que ya fue presentado de manera oficial, firmó un contrato hasta diciembre de 2028 y tomará las riendas del plantel este mismo miércoles por la tarde. Su reestreno en el banco calamar será ni más ni menos que ante Independiente, a quien visitará el sábado en Avellaneda por la fecha 5 del Clausura, por lo que solo tendrá tres prácticas por delante.