Bombazo: Martín Palermo vuelve a dirigir a un equipo argentino ¡y tendrá octavos de Copa Libertadores!
Tras un parate de ocho meses, Martín Palermo recibió un llamado especial y su nuevo club ya oficializó su llegada. Los detalles.
Después de su experiencia como comentarista en el Mundial 2026, Martín Palermo volverá a vestirse de saco y corbata. Luego de varios amagues, el Titán recibió un llamado especial y concretó su ansiado regreso al fútbol argentino: tendrá su segundo ciclo como DT de Platense.
El acuerdo es total: Martín Palermo vuelve a Platense
Parado hace ocho meses tras su última experiencia en Fortaleza de Brasil, el ídolo de Boca llegó a un acuerdo para reemplazar a Walter Zunino, quien dejó su cargo tras el durísimo 0-4 ante Talleres en Vicente López y en medio de un contexto deportivo alarmante: el Calamar no gana hace 14 partidos por torneos AFA (siete empates y la misma cantidad de derrotas).
Si bien el sentido de pertenencia parece haber pesado en la negociación, hay un incentivo mucho más grande que movilizó a Palermo y lo llevó a dar el sí definitivo: Platense afrontará los octavos de final de la Copa Libertadores, donde su rival será Coquimbo Unido de Chile. ¿Lo negativo? La ida se jugará el próximo miércoles 12 de agosto y la revancha será el 19, por lo que el técnico no tendrá mucho tiempo para preparar la serie.
El Titán, que ya fue presentado de manera oficial, firmó un contrato hasta diciembre de 2028 y tomará las riendas del plantel este mismo miércoles por la tarde. Su reestreno en el banco calamar será ni más ni menos que ante Independiente, a quien visitará el sábado en Avellaneda por la fecha 5 del Clausura, por lo que solo tendrá tres prácticas por delante.
Cómo le fue al Titán en su primera etapa y el recuerdo especial
Los números de Palermo durante su primera etapa en Platense son bastantes positivos: dirigió 46 partidos de los cuales ganó 17, empató 12 y cayó en 17. Sin embargo, dejó una huella imborrable al haber alcanzado la final de la Copa de la Liga 2023, más allá de que fue derrotado 1-0 ante Rosario Central en Santiago del Estero y se quedó a las puertas de un histórico título.