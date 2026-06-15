Video: Lionel Scaloni se emocionó por una pregunta de Martín Palermo en plena conferencia

La conferencia de prensa de Lionel Scaloni previa al debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 dejó un momento que trascendió cualquier análisis futbolístico. Cuando todos esperaban definiciones sobre el equipo o detalles del encuentro frente a Argelia , una voz conocida irrumpió en la sala y cambió por completo el clima del evento.

Se trataba de Martín Palermo , quien participó de la conferencia y tomó la palabra para realizar una pregunta al entrenador argentino. La aparición del histórico goleador sorprendió a Scaloni , que no pudo ocultar su emoción al reencontrarse, aunque fuera a la distancia, con un viejo compañero de una etapa muy especial de su carrera.

La escena rápidamente se convirtió en uno de los momentos más destacados de la jornada, con ambos recordando los años compartidos en Estudiantes de La Plata y el vínculo que construyeron fuera de las canchas.

La pregunta de Palermo fue sencilla, pero cargada de significado: "Mi pregunta es de esa época que compartimos lindos momentos en Estudiantes, si te imaginabas esto".

La respuesta de Scaloni estuvo marcada por la emoción. "Qué me iba a imaginar, Martín. Qué alegría verte y me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntos", expresó el entrenador de la Albiceleste.

El técnico recordó además el respaldo que recibió del exdelantero durante un momento complicado de su carrera. "Él se comportó muy bien conmigo. Yo viví una época muy bonita en Estudiantes, pero antes de esa época linda estuve tres o cuatro meses sin jugar y fue uno de los que me abrió las puertas, es un amigo del fútbol".

El emotivo momento que protagonizaron Scaloni y Palermo en la conferencia de prensa El emotivo momento que protagonizaron Scaloni y Palermo en la conferencia de prensa

Las palabras reflejaron el respeto y el afecto que todavía une a dos protagonistas que compartieron vestuario en el conjunto platense y que luego construyeron trayectorias exitosas en distintos ámbitos del fútbol.

La ilusión de comenzar un nuevo Mundial

Una vez superado el momento más emotivo de la conferencia, Scaloni volvió a enfocarse en el desafío que tiene por delante la Selección argentina en la defensa del título obtenido en Qatar 2022. "Sábés lo lindo y lo duro que es estar acá", le dijo a Palermo, quien también conoce las exigencias de representar al fútbol argentino en los grandes escenarios.

El entrenador aseguró que afronta el inicio de la competencia con entusiasmo y plena confianza en el compromiso de sus dirigidos. "Con mucha ilusión por empezar un nuevo campeonato del mundo. Sé que los chicos se van a brindar al máximo y prometemos eso", afirmó.

Así, una conferencia que parecía destinada a hablar exclusivamente del debut ante Argelia terminó dejando una de las imágenes más emotivas de la previa mundialista, con Scaloni y Palermo unidos por los recuerdos, la amistad y una historia compartida que sigue vigente muchos años después.

El emotivo abrazo entre Scaloni y Palermo El emotivo abrazo entre Scaloni y Palermo

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