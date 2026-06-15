El alentador anuncio de Scaloni sobre un jugador clave a horas del debut ante Argelia: "Está para jugar"

La Selección argentina se prepara para su debut en el Mundial 2026 , que será el martes desde las 22.00 en Kansas City contra Argelia por la fecha 1 del Grupo J. Y a poco más de 24 horas para este trascendental primer paso, Lionel Scaloni habló este lunes en conferencia de prensa.

Durante la misma, abordó distintos temas, como el análisis del rival, los trabajos del equipo y las emociones en juego tras haber ganado hace tres años y medio el título del mundo en Qatar 2022. Pero también abordó el tema de los jugadores que llegaban lesionados, y llevó tranquilidad con la situación de Emiliano Martínez .

"Ya se van a enterar del equipo. Todavía no se lo dije a los chicos y se los comunicaré esta tarde, cuando terminemos la práctica. Emiliano está bien, está recuperado para mañana. Si todo va como fue ayer y en los últimos días, va a jugar", anunció el entrenador albiceleste, anticipando la presencia del Dibu en el arco.

Por otro lado, mantuvo la cautela al ser consultado sobre sus expectativas para el estreno mundialista: "Tenemos la experiencia del otro Mundial y no es fundamental el primer partido: es importante, pero no todo se acaba ahí. Estamos bien, tranquilos, vamos a afrontar a un buen equipo. Estamos confiados y llegamos en un buen momento".

"Me siento igual que el primer día cuando asumí, no cambió absolutamente nada. El equilibrio es la palabra justa, haciendo las cosas lo mejor posible e intentando buscar lo mejor para nuestro país. La tranquilidad siempre la hemos tenido más allá de cualquier resultado", indicó cuando le preguntaron sobre cómo vive esta Copa del Mundo en comparación con la de Qatar.

Por último, advirtió que el rival se mañana no es para confiarse: "Argelia es similar a Marruecos, juegan similar y tienen un gran entrenador. Viendo el partido de Brasil, creo que puede ser una medida. A España también le costó mucho con Cabo Verde. Es un muy ben equipo, será una muy buena prueba, sabiendo que no es definitiva, pero sí muy importante", sentenció Scaloni.

Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios

MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.

Entre todos los participantes se sorteará un Smart TV de 55 pulgadas para el primer ganador y camisetas oficiales de la Selección Argentina para el segundo y tercer puesto. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!