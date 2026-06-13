Scaloni define al reemplazante de Tagliafico para el debut de la Selección ante Argelia: los dos candidatos

Mientras el resto de la formación parece encaminada, la banda izquierda de la defensa se transformó en la principal incógnita de cara al encuentro que se jugará este martes desde las 22 en Kansas. Facundo Medina y Lisandro Martínez son los nombres que hoy encabezan la carrera para reemplazar al exBanfield.

El defensor del Olympique de Marsella aparece como la opción más natural para el puesto. Medina ya se desempeñó como lateral izquierdo durante el amistoso frente a Islandia y cuenta con experiencia ocupando esa posición, más allá de que habitualmente actúa como marcador central.

Si Scaloni se inclina por esta variante, la zaga central podría mantenerse con Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, mientras que Cristian Romero tendría más tiempo para recuperar ritmo tras la lesión que lo marginó de buena parte de la preparación mundialista.

La otra posibilidad que analiza el entrenador es desplazar a Lisandro Martínez al lateral izquierdo. El defensor del Manchester United ya ocupó esa función en distintos partidos de la Selección y también lo hizo en algunos encuentros de Eliminatorias.

Lisandro Martínez, el primero de la izquierda, podría ser titular en el debut de la Selección ante Argelia.

En ese escenario, Romero regresaría a la formación titular para acompañar a Otamendi en la dupla central. Sería una alternativa que le permitiría a Scaloni mantener a sus tres zagueros principales dentro del equipo desde el arranque del Mundial.

Aunque Nicolás González y Valentín Barco también podrían adaptarse a ese sector, hoy no aparecen como opciones concretas para el cuerpo técnico. Salvo una sorpresa de último momento, el reemplazante de Tagliafico saldrá entre Medina y Lisandro Martínez.

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