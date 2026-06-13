En medio del interés de Boca, Sebastián Villa recibió la noticia más importante de su vida

Sebastián Villa anunció el nacimiento de su primera hija junto a Caroline Ospina y emocionó a sus seguidores con un sentido mensaje.

En medio de los rumores con Boca, Sebastián Villa y su pareja recibieron la noticia más importante.

sMientras su nombre vuelve a sonar con fuerza en el mercado de pases como posible refuerzo de Boca, Sebastián Villa, capitán de Independiente Rivadavia, atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. Este viernes compartió la felicidad por la llegada de Milagros, su primera hija.

El delantero colombiano de la Lepra y su pareja, Caroline Ospina, se convirtieron en padres y decidieron compartir la noticia con sus seguidores a través de las redes sociales. El delantero colombiano publicó las primeras imágenes desde la clínica junto a la recién nacida y expresó toda su emoción por la llegada de Milagros.

Sebastián Villa fue papá y compartió las primeras imágenes de su hija La historia que Sebastián Villa publicó en las redes sociales "Gracias señor Jesús por la bendición de ser padre. Te amo, rey de reyes, por permitir que todo saliera bien. Las amo infinito", escribió el futbolista de Independiente Rivadavia en una historia de Instagram tomada desde la sala de parto de un hospital mendocino. Más tarde, mostró otro momento íntimo al recibir a Caroline y a su hija con flores y un oso de peluche, acompañado por un nuevo mensaje: "Nuestro milagro de Dios. Dios es fiel".

La llegada de Milagros tuvo además un dato especial para Mendoza. La pequeña nació en la provincia y se suma a otros casos recientes de hijos de futbolistas de la Lepra mendocina nacidos allí, como ocurrió con Alessandro, el hijo del paraguayo Alex Arce. Villa ya había demostrado públicamente el significado que tiene este momento para él, llevando el nombre de su hija en la cinta de capitán durante varios partidos.

El futuro de Sebastián Villa y el interés de Boca Villa Boca En medio de los rumores que lo vinculan a un posible regreso a Boca, Sebastián Villa fue papá. Alf Ponce Mercado / MDZ El nacimiento de Milagros se produjo en medio de las versiones que lo vinculan nuevamente con Boca. En los últimos días trascendió que Juan Román Riquelme mantuvo un contacto con Daniel Vila para consultar las condiciones de una eventual negociación por el delantero colombiano.