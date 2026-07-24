El mea culpa de Villa tras los silbidos (y algunos aplausos) en su regreso a Boca: "Les pido disculpas..."

Sebastián Villa volvió a ponerse la camiseta de Boca en la Bombonera después de tres años y los hinchas vivieron una noche cargada de sensaciones encontradas.

Sebastián Villa volvió a la Bombonera, fue protagonista en el triunfo ante O'Higgins y dejó un mensaje para los hinchas de Boca, que mostraron sensaciones encontradas.

Sebastián Villa volvió a ponerse la camiseta de Boca en la Bombonera después de tres años y vivió una noche cargada de emociones. Pasó de los silbidos en la previa a los aplausos durante el partido y, tras el ajustado triunfo ante O'Higgins, dejó un mensaje para los hinchas.

El delantero colombiano fue uno de los nombres más observados de la noche en la victoria 1-0 sobre el elenco chileno por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Su regreso generó reacciones divididas entre los simpatizantes y quedó reflejado desde el momento en que la voz del estadio anunció la formación.

Silbidos y abucheos: así recibió la Bombonera a Sebastián Villa La reacción de la Bombonera cuando nombraron a Villa. ESPN A pesar de los silbidos y abucheos cuando fue nombrado por la vos del estadio, Villa mostró personalidad, se convirtió en una de las principales armas ofensivas de Boca y complicó constantemente a la defensa trasandina con su velocidad y sus desbordes por el sector izquierdo.

Una vez finalizado el encuentro, tras recibir algunos aplausos cuando fue reemplazado por el Vasco Arruabarrena, el atacante decidió referirse a la relación con los hinchas y lanzó un mensaje conciliador: "Hice un gran trabajo, un gran esfuerzo. Les pido disculpas a los hinchas si se sintieron ofendidos. Yo quiero estar en mi casa y lo voy a demostrar".

Después de los abucheos, Villa buscó acercarse al hincha de Boca La palabra de Sebastián Villa luego del triunfo de Boca ante O'Higgins ESPN Con apenas unos entrenamientos bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, el colombiano dejó en claro que mantiene intactas varias de las virtudes que lo llevaron a ser una pieza importante en su primer ciclo en el club. Su entendimiento con Leandro Paredes y Lautaro Blanco, sumado a su desequilibrio por las bandas aparecen como herramientas que pueden potenciar el ataque xeneize.