El motivo por el que Sebastián Villa no fue habilitado en Boca y se perderá el duelo ante Sarmiento

Pese a haber superado la revisión médica, Sebastián Villa no tendrá su reestreno con la camiseta de Boca esta noche por Copa Argentina. ¿Por qué?

La lista de concentrados de Boca para enfrentar a Sarmiento por los 16avos de final de la Copa Argentina dejó una ausencia que no pasó desapercibida: Sebastián Villa no fue convocado y deberá esperar para concretar su esperado regreso con la camiseta azul y oro.

En lo que será el reestreno oficial de Rodolfo Arruabarrena, el Xeneize afrontará este jueves desde las 21:45 al conjunto de Junín con el objetivo de avanzar a los octavos de final del torneo más federal del país, donde ya espera Vélez. Sin embargo, el colombiano no viajó a Rosario pese a haber pasado con éxito la revisión médica.

Sebastián Villa pasó la revisión médica el lunes pasado y firmó autógrafos con los hinchas de Boca. captura de video Por qué Sebastián Villa no estará disponible para Boca ante Sarmiento La decisión no tiene que ver con una lesión ni con un problema disciplinario, sino con cuestiones lógicas de su reciente regreso al club. El exdelantero de Independiente Rivadavia todavía no firmó el contrato que marcará oficialmente su regreso a Boca, por lo que tampoco fue presentado por la institución. No obstante, ambos pasos se resolverían en las próximas horas.

Más allá de esos detalles, la idea del cuerpo técnico que encabeza Arruabarrena es que Villa haga un reacondicionamiento físico para luego ponerse a la par del resto del plantel en las mejores condiciones posibles, sobre todo teniendo en cuenta que en poco más de una semana dará inicio el Torneo Clausura.