Sebastián Villa completó los estudios médicos y firmará contrato con Boca hasta 2030: cuándo haría su debut
Sebastián Villa fue recibido por hinchas de Boca en la clínica y este lunes sellará su vínculo por cuatro temporadas para comenzar una nueva etapa en el club.
Sebastián Villa vivió este lunes su primer día como futuro jugador de Boca. El extremo colombiano aterrizó durante la madrugada en Buenos Aires y, apenas unas horas después, se presentó en el centro médico de Barracas para realizarse los estudios de rutina previos a la firma de su contrato.
Tras completar la revisión médica, el futbolista fue recibido por un grupo de hinchas que lo esperó a la salida de la clínica. Allí accedió a tomarse fotografías, firmó autógrafos y saludó a los simpatizantes que se acercaron para darle la bienvenida en su regreso al club.
Firma por cuatro años y regreso confirmado
Durante la tarde, Villa firmará su contrato por cuatro temporadas y quedará oficializado como nuevo refuerzo del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Boca acordó la compra de su pase por 6,5 millones de dólares y concretó así una negociación que se extendió durante varias semanas.
El colombiano llega luego de un buen semestre en Independiente Rivadavia, donde disputó 20 partidos, convirtió tres goles y aportó ocho asistencias. Su rendimiento volvió a colocarlo en el radar del Xeneize, que decidió avanzar para concretar su retorno.
¿Puede debutar esta semana?
Uno de los interrogantes pasa por cuándo volverá a vestir la camiseta azul y oro. Villa no jugó el último encuentro de Independiente Rivadavia por Copa Argentina ante Tigre, aunque sí realizó gran parte de la pretemporada bajo las órdenes de Alfredo Berti y llega en buenas condiciones físicas.
Ahora será Arruabarrena quien defina si lo incluye en la convocatoria para el partido del jueves ante Sarmiento por los 16avos de final de la Copa Argentina o si prefiere reservarlo para el inicio de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins.
Los números de su primer ciclo en Boca
Más allá de las polémicas que marcaron su salida del club en 2023, en Boca recuerdan el impacto deportivo que tuvo Villa durante su primera etapa. Entre 2018 y 2023 disputó 172 encuentros, convirtió 29 goles, entregó 32 asistencias y conquistó siete títulos.
Con el acuerdo cerrado y la revisión médica superada, el colombiano comenzará oficialmente su segundo ciclo en el club. Ahora la expectativa de los hinchas pasa por verlo nuevamente dentro de una cancha con la camiseta de Boca.