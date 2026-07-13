Sebastián Villa completó los estudios médicos y firmará contrato con Boca hasta 2030: cuándo haría su debut

Sebastián Villa fue recibido por hinchas de Boca en la clínica y este lunes sellará su vínculo por cuatro temporadas para comenzar una nueva etapa en el club.

Sebastián Villa ya pasó la revisión médica, firmó autógrafos con los hinchas y este lunes sellará su regreso a Boca.

Sebastián Villa vivió este lunes su primer día como futuro jugador de Boca. El extremo colombiano aterrizó durante la madrugada en Buenos Aires y, apenas unas horas después, se presentó en el centro médico de Barracas para realizarse los estudios de rutina previos a la firma de su contrato.

Tras completar la revisión médica, el futbolista fue recibido por un grupo de hinchas que lo esperó a la salida de la clínica. Allí accedió a tomarse fotografías, firmó autógrafos y saludó a los simpatizantes que se acercaron para darle la bienvenida en su regreso al club.

Firma por cuatro años y regreso confirmado Hinchas de Boca esperaron a Villa a la salida de la revisión médica para pedirle una foto.



La idea es que el jugador firme hoy su contrato y se convierta en el segundo refuerzo xeneize. pic.twitter.com/3DT9I39iNu — Emiliano Raddi (@EmilianoRaddi) July 13, 2026 Durante la tarde, Villa firmará su contrato por cuatro temporadas y quedará oficializado como nuevo refuerzo del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Boca acordó la compra de su pase por 6,5 millones de dólares y concretó así una negociación que se extendió durante varias semanas.

El colombiano llega luego de un buen semestre en Independiente Rivadavia, donde disputó 20 partidos, convirtió tres goles y aportó ocho asistencias. Su rendimiento volvió a colocarlo en el radar del Xeneize, que decidió avanzar para concretar su retorno.

¿Puede debutar esta semana? El Vasco Arruabarrena ya conoce el día y el horario de su debut como entrenador de Boca en este segundo ciclo. @BocaJuniors Uno de los interrogantes pasa por cuándo volverá a vestir la camiseta azul y oro. Villa no jugó el último encuentro de Independiente Rivadavia por Copa Argentina ante Tigre, aunque sí realizó gran parte de la pretemporada bajo las órdenes de Alfredo Berti y llega en buenas condiciones físicas.