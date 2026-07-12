Boca anunció que vuelve a comprar a Sebastián Villa tras su juicio al club: el comunicado oficial

Boca Juniors confirmó oficialmente el regreso de Sebastián Villa . El delantero colombiano iniciará su segunda etapa en el club luego de que la dirigencia cerrara un acuerdo para reincorporarlo al plantel que dirige Rodolfo Arruabarrena , en una de las decisiones más resonantes del actual mercado de pases.

La noticia fue anunciada por las redes oficiales vinculadas al club, donde se informó que el futbolista arribará en las próximas horas a Buenos Aires y este lunes se someterá a la revisión médica. Si no surge ningún inconveniente, posteriormente firmará un contrato por cuatro años y quedará a disposición del cuerpo técnico.

La vuelta de Villa se produce más de tres años después de su salida de Boca . En junio de 2023, el club decidió apartarlo del plantel profesional luego de la condena que recibió en una causa por violencia de género. A partir de allí, el colombiano dejó de ser tenido en cuenta y posteriormente continuó su carrera fuera del país.

Según trascendió, uno de los puntos centrales de la negociación fue que el futbolista retirará las acciones legales que mantenía contra Boca , un paso clave para avanzar en el acuerdo y cerrar definitivamente el conflicto entre ambas partes.

El colombiano aterrizó este domingo por la noche procedente de Mendoza, tras desvincularse de Independiente Rivadavia , y comenzará inmediatamente los trámites para incorporarse al plantel. Mientras realiza los estudios médicos y firma la documentación correspondiente, sus nuevos compañeros continuarán con la preparación de cara a los próximos compromisos oficiales.

En Boca no descartan que pueda integrar la delegación que viajará a Rosario para enfrentar el próximo jueves a Sarmiento por la Copa Argentina, aunque su presencia dependerá de los tiempos administrativos y de su puesta a punto física.

El especial posteo de Sebastián Villa mientras Boca cerraba su regreso al club

Mientras se terminaban de resolver los últimos detalles de su retorno, Villa compartió una publicación en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores. "Mi primer mes papás. Te amamos hija de nuestras vidas", escribió junto a una imagen en la que aparece con su pareja, Carolina Ospina, y su beba recién nacida celebrando el momento familiar.

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Ahora, el delantero se prepara para comenzar una nueva etapa en Boca, un regreso que genera repercusiones tanto dentro como fuera del mundo xeneize y que será uno de los temas más comentados del fútbol argentino en los próximos días.