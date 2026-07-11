En Boca aseguran que Sebastián Villa es nuevo jugador del Xeneize: cuánto pagará por su pase
En las últimas horas tomó mucha fuerza la noticia de que el acuerdo con Independiente Rivadavia por la ficha del colombiano está prácticamente cerrado. Los detalles.
El regreso más inesperado está a un paso de concretarse. Después de meses de rumores, versiones cruzadas y una relación que parecía definitivamente rota, en Boca aseguran que Sebastián Villa será nuevamente jugador del Xeneize.
En Boca dan por cerrado el acuerdo por Sebastián Villa: las cifras
Según trascendió desde el club de la Ribera, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme llegó a un entendimiento con Independiente Rivadavia por una cifra cercana a los US$ 6500.000 por la totalidad de su pase. De ser así, el extremo colombiano deberá someterse a la revisión médica y luego firmará su contrato para iniciar su segundo ciclo con la camiseta azul y oro.
Las señales de que la negociación estaba encaminada aparecieron el viernes, cuando Villa quedó sorpresivamente afuera de la lista de convocados para el duelo del domingo frente a Tigre por la Copa Argentina. Su ausencia, claro, alimentó a más no poder las especulaciones sobre un inminente traspaso.
Alfredo Berti decidió no incluir al colombiano entre los citados y, desde ese momento, crecieron las versiones de que el futbolista ya tenía un acuerdo contractual para regresar a Boca.
Por ahora, en Independiente Rivadavia reina el silencio absoluto. Habrá que ver si el club o el presidente Daniel Vila se expide de alguna manera ante la fuerza que tomó una noticia que surgió desde los pasillos de la Bombonera.