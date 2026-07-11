En vivo: Inglaterra y Noruega igualan 0-0 en busca del anteúltimo boleto a semifinales del Mundial
En Miami, la potencia europea enfrenta a la selección de Erling Haaland. El que pase podría ser rival de Argentina, que juega por la noche.
En un duelo que promete, Inglaterra y Noruega se ven las caras en el Hard Rock Stadium de Miami por los cuartos de final del Mundial 2026. Los británicos vienen de eliminar al coanfitrión México en un verdadero partidazo en el Azteca, mientras que los Vikingos Rojos dieron el gran batacazo al dejar en el camino a Brasil.
El ganador enfrentará en semifinales a Argentina o Suiza, que chocan este sábado a las 22 en el Kansas City Stadium.