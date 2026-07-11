La inesperada revelación de Erling Haaland antes de enfrentar a Inglaterra por los cuartos de final

El cruce entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 promete ser un atractivo duelo. A horas del encuentro, Erling Haaland explicó por qué eligió defender la camiseta del seleccionado nórdico pese a haber nacido en la ciudad inglesa de Leeds.

El delantero del Manchester City nació en la ciudad inglesa de Leeds, una particularidad que reavivó el debate sobre la selección que podría haber representado a nivel internacional. Sin embargo, el atacante eligió defender los colores de Noruega , el país con el que construyó toda su carrera.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, Haaland explicó por qué nunca dudó de esa decisión. "Viví allá entre tres años y medio y cuatro años, y en Noruega mucho más tiempo, así que fue natural la decisión", afirmó el goleador, cuyo padre jugaba en la Premier League cuando él nació en territorio británico.

El atacante dejó una reflexión que rápidamente ganó repercusión por la particular hipótesis que planteó sobre su historia personal: "Nunca sabremos qué habría ocurrido si mi padre hubiera jugado más tiempo en Inglaterra , quizás sería inglés", reconoció el delantero. De todas maneras, dejó en claro que no tiene dudas sobre el camino que eligió: "Soy noruego y me siento orgulloso de ello".

Así, el máximo referente ofensivo de Noruega afrontará un partido con un significado especial frente al país donde nació, aunque insistió en que siempre sintió un fuerte vínculo con la nación escandinava.

Un reencuentro con varios compañeros

El duelo también tendrá un condimento adicional para Haaland. Enfrente estarán varios futbolistas con los que comparte el día a día en el Manchester City, entre ellos Nico O'Reilly, Marc Guéhi, John Stones y el arquero suplente James Trafford.

Además, el enfrentamiento tendrá un marcado aire de Premier League. Nueve integrantes del plantel noruego militan actualmente en clubes ingleses, por lo que existe un amplio conocimiento entre los protagonistas de ambos equipos.

La carrera por el título de goleador

Además de buscar la clasificación a las semifinales, Haaland tiene un objetivo individual importante en esta Copa del Mundo. El atacante acumula siete goles en el Mundial 2026 y se encuentra a solo uno de los máximos artilleros del torneo, Lionel Messi y Kylian Mbappé, ambos con ocho conquistas.

Si logra convertir frente a Inglaterra, igualará (o, incluso, superará) a las dos figuras en la cima de la tabla de goleadores y mantendrá intactas sus aspiraciones de terminar como el máximo anotador de la competencia.