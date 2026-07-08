Arde LUZU TV por lo que hizo Momi Giardina en vivo: "Insultante"

Tras la controversia con Florencia Peña, el canal de streaming quedó de nuevo envuelto en una polémica y esta vez quien quedó comprometida fue la humorista.

Cuando todavía continúa la repercusión por la desvinculación de Florencia Peña a raíz de la difusión de la falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi, LUZU TV volvió a quedar en el centro de la escena por un nuevo episodio que generó un fuerte rechazo en redes sociales.

Esta vez, la polémica surgió durante una emisión de Nadie Dice Nada. Romina "Momi" Giardina apareció en el estudio caracterizada como Erling Haaland y, además de lucir un aspecto similar al delantero, exageró sus movimientos al recorrer el set encorvada y con una actitud "desorientada", en una interpretación que muchos consideraron ofensiva.

Así fue la imitación que hizo Romina Giardina de Erling Haaland en LUZU TV Mientras la escena se desarrollaba, Nicolás Occhiato, Martín Garabal y Santiago Talledo reaccionaron entre risas, algo que provocó aún más críticas por parte de los usuarios, quienes calificaron el sketch como discriminatorio y cuestionaron los límites del humor propuesto por el programa.

Según trascendió, la idea de la caracterización surgió luego de que las cuentas oficiales de LUZU TV editaran una imagen de Momi Giardina cambiándole el color de pelo y comparándola con Haaland por el parecido físico. Esa publicación inicial había sido tomada con humor, aunque la posterior interpretación corporal terminó generando un efecto completamente distinto.