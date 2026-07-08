Jorge Rial ventiló el chat más prohibido de un futbolista muy famoso con Viviana Canosa: "Fotos pi..."

En Cónclave el periodista mandó al frente a Viviana Canosa y ventiló el chat que tuvo la periodista con un reconocido futbolista.

El comienzo de Cónclave, el programa de Carnaval conducido por Jorge Rial, tuvo un tono distendido y giró en torno al cambio de imagen de Viviana Canosa. En ese contexto, el periodista lanzó una observación sobre su compañera: "Una mujer cambia de look de por tres razones: cuando se separa, cuando se deprimen o se ponen medio mal o cuando queres salir a la cancha otra vez".

Lejos de esquivar el comentario, Canosa recogió el guante y reconoció que atraviesa un momento en el que tiene ganas de volver a conocer gente. "Yo quiero salir a la cancha otra vez", respondió la periodista.

El nuevo look de la periodista. Captura de pantalla Youtube Carnaval Stream. La conductora profundizó esa idea y explicó que el cambio no había sido algo premeditado. "No fue a nivel consciente pero me di cuenta hoy que sí. Tuve buena repercusión porque recibí mensajes de gente muy conocida, y dije 'salí a la cancha de vuelta'", se sinceró la comuniadora.

A partir de esa confesión, la charla tomó un tono más picante. Rial aseguró que el ámbito deportivo podría ser un buen lugar para encontrar candidatos y reveló que un reconocido futbolista ya había intentado acercarse a ella. "Deportes seguro porque los jugadores son todos pajeros. Hay un jugador muy famoso que te ha tiroteado y te ha mandado foto pi...", lanzó el conductor, mientras la reacción de Canosa dio a entender que sabía de quién estaba hablando.