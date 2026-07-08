La Renga vuelve a Mendoza: cuándo y dónde será el show y qué se sabe de las entradas

¡Es oficial! La Renga regresa a Mendoza para un show histórico. En esta nota te contamos todo lo que tenés que saber.

La espera terminó y lo que durante los últimos días circuló como un fuerte rumor finalmente fue confirmado: La Renga volverá a Mendoza para presentarse el sábado 21 de noviembre en el Teatro Griego Frank Romero Day, un escenario que cada vez suma más espectáculos además de ser la sede tradicional de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La confirmación llegó a través de las redes sociales de la banda, donde anunció fechas en varias provincias, entre ellas Mendoza, y precisó que el recital se realizará en el emblemático teatro ubicado en el Parque General San Martín.

La banda lo anunció en las redes este miércoles. Captura de pantalla Instagram Larenga. Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 16 de julio a través del sitio entradas.arteinfernal.com y en los puntos de venta habilitados, según informó el grupo en su publicación oficial.

La elección del Teatro Griego Frank Romero Day vuelve a mostrar la apertura del espacio hacia propuestas musicales de gran convocatoria, consolidándose como un escenario que amplía su actividad más allá de la tradicional celebración vendimial.