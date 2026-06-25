Los Fabulosos Cadillacs vuelven a Mendoza: estos son los precios de las entradas

Este jueves se habilitó la venta de entradas para el show de la mítica banda. Conocé cuáles son los precios de los tickets y por dónde conseguirlos.

Los Fabulosos Cadillacs regresan a Mendoza en el marco de su gira mundial por los 40 años de trayectoria.

Pocas agrupaciones logran trascender las barreras del tiempo y convertirse en un elemento fundamental de la memoria colectiva. Los Fabulosos Cadillacs se encuentran en esa categoría única dentro de la escena musical en español, habiendo construido un catálogo de canciones indestructibles que atravesó generaciones.

Precisamente, este reencuentro con su historia tendrá su escala en Mendoza el sábado 19 de septiembre. La mítica banda se presentará a las 21 hs en el Teatro Griego Frank Romero Day, trayendo a la provincia su gira mundial LFC Tour 2026, 40 Aniversario para festejar junto al público local sus cuatro décadas de trayectoria.

Las entradas para el recital ya están a la venta. Gentileza Prensa. Para quienes no se lo quieran perder, las entradas ya se encuentran a la venta a través de la página Feverup.com. Hay 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Mastercard y Visa.