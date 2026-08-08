De Rosario al mundo: la icónica foto de Lionel Messi a los 13 años capturada por la mirada de su padre

El retrato del joven rosarino apoyado en un ventanal simboliza el inicio del camino que cambió la historia del fútbol.

La histórica fotografía tomada por Jorge Messi cuando Lionel llegó a España a los 13 años. / Archivo MDz

La partida de Jorge Messi a los 68 años provocó un profundo pesar en el mundo del deporte. Considerado el pilar indispensable en el desarrollo personal y profesional de Lionel Messi, su recuerdo volvió a cobrar fuerza a través de una imagen con enorme carga emotiva.

Un recuerdo para siempre que recorrió las redes tras la muerte de Jorge Messi En las últimas horas comenzó a circular la primera fotografía que Jorge le tomó a su hijo al desembarcar en suelo español. La postal se remonta a septiembre de 2000, cuando el actual capitán de la Selección argentina tenía apenas 13 años.

Apoyado en el ventanal, el joven rosarino contemplaba Barcelona en septiembre de 2000. Archivo MDZ En la captura se observa al joven rosarino apoyado contra un ventanal que contempla la ciudad de Barcelona. Aquella escena reflejaba el instante exacto en que un adolescente dejaba atrás sus raíces para perseguir el sueño de convertirse en futbolista profesional.

Detrás de ese registro fotográfico se esconde una etapa de enorme esfuerzo familiar. Jorge no solo viajó para acompañar a su hijo en las pruebas del club azulgrana, sino también para garantizar la continuidad del tratamiento de crecimiento que requería el joven deportista.

Jorge Messi acompañó a su hijo en la búsqueda de su tratamiento y en sus pruebas futbolísticas. Archivo MDZ Con el paso del tiempo, el club catalán asumió ese compromiso médico y el resto quedó marcado en los libros de historia deportiva.