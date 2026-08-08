Lionel Messi ya está en Rosario para el último adiós a su papá
El Diez llegó con su familia a bordo de un avión privado, luego de haber partido desde Fort Lauderdale
El Diez llegó con su familia a bordo de un avión privado, luego de haber partido desde Fort Lauderdale
Este sábado falleció en Rosario Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a sus 68 años. Su delicado estado de salud se hizo público en junio, durante el Mundial, a través de un comunicado que realizó la familia Messi.
Jorge fue una de las figuras más influyentes en el desarrollo profesional y humano de "la Pulga". Con el paso del tiempo, asumió funciones centrales como representante legal, administrador y consejero estratégico del capitán argentino, acompañándolo en cada una de las etapas más importantes de su trayectoria.
Su nombre quedó asociado a momentos trascendentales como las renovaciones con Barcelona, la salida del club catalán, el desembarco en París para jugar en el PSG y posteriormente la llegada a Inter Miami.
Lionel Messi llegó esta noche a la ciudad de Rosario, junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, para despedir a su padre Jorge Messi, quién falleció esta madrugada en la Clínica Centro tras haber padecido una larga enfermedad.
El capitán de la Selección arribó junto a su familia a las 20.40 al Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, luego de haber partido esta mañana desde el aeropuerto de Fort Lauderdale en un avión Gulfstream V, matrícula N776MA de los Estados Unidos.
Tanto en torno al lugar, como en las inmediaciones del aeropuerto, se desplegó un operativo de seguridad para garantizar la privacidad de la familia.
No solamente se han manifestado los equipos en los que jugó su hijo Lionel Messi, como al Selección argentina o el Barcelona, sino que también lo han hecho muchos de sus rivales futbolísticos, como Real Madrid y Rosario Central, la gran mayoría de los clubes argentinos y otras instituciones y personalidades, como la Conmebol y su presidente Alejandro Domínguez, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) o la Ligue 1 de Francia, entre muchas otras.
El presidente de la AFA publicó en la última hora una carta en sus redes sociales con una emotiva despedida al padre de Lionel Messi, a quien le agradeció no solo por haber traído al mundo al mejor jugador de todos los tiempo y su esfuerzo incansable por formarlo y acompañarlo a lo largo de toda su vida.
Según pudo averiguar MDZ, el círculo íntimo de Jorge Messi, compuesto por su esposa Celi Cuccittini y sus hijos Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, tiene decidido hacer un velatorio íntimo en su Rosario natal para que lo despidan las personas más cercanas y amigos de la familia, sin ninguna ceremonia pública.
De acuerdo a la información que difundió TN, fuentes allegadas al astro argentino dijeron que llegaría a la Argentina a las primeras horas de la tarde del sábado.
"En la memoria de Jorge Messi, la Asociación del Fútbol Argentino ha dispuesto la realización de un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse y la utilización de un brazalete negro por parte del plantel arbitral jugadores y cuerpos técnicos", dice el texto que difundió la AFA.
"Asimismo, las banderas de las instalaciones de la AFA ondearán a media hasta, en señal de duelo, hasta el viernes 14 de agosto próximo", agregó.
La muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi durante buena parte de su carrera, generó una fuerte repercusión en la prensa internacional.
La noticia rápidamente trascendió las fronteras de Argentina y ocupó espacios destacados en medios de España, Alemania o Estados Unidos, países estrechamente vinculados con la trayectoria deportiva del capitán de la Selección argentina.
"Leones FC informa que ante el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro presidente Matías, suspende su participación deportiva de este fin de semana en todas las divisiones de la Asociación Rosarina de Fútbol, como también el encuentro del próximo lunes ante Muñiz por la 23ª fecha del torneo de Primera C de AFA", dice el comunicado.
Estos últimos meses fueron bastante duros para él y su círculo íntimo, y debió pasarlos de manera intermitente entre los hospitales y su casa, tanto antes, como durante el transcurso y luego de la Copa del Mundo. En todas estas semanas, tuvo la compañía constante de su esposa Celia y las visitas periódicas de sus hijos Rodrigo, Matías y María Sol.
En enero de este año, cuando los problemas de salud de Jorge Messi, el padre de Lionel, se agudizaron, fue Rodrigo De Paul quien acompañó al capitán del seleccionado argentino. El propio De Paul contactó a médicos, especialistas y profesionales que pudieran recomendar el mejor camino.
Luego de confirmarse el fallecimiento de Jorge Messi, el mundo del fútbol despidió al padre del capitán de la Selección argentina y el club de la infancia de Lionel, Abanderado Grandoli de Rosario, publicó una imagen en Instagram de la etapa de Jorge como DT de la institución.
En un comunicado fechado este sábado, la institución informó: “SANATORIO CENTRO, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente JORGE MESSI, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs"
Tras conocerse su deceso durante las primeras horas de la mañana, el fallecimiento del padre de Lionel Messi fue confirmado de manera oficial pasadas las 10 horas de este sábado por Newell's Old Boys, club del que era hincha él como toda su familia, y que comunicó el triste acontecimiento en sus redes sociales y su sitio web.
Después de disputar la final del Mundial 2026 ante España, Lionel Messi regresó a Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos. El futbolista había viajado a la Argentina para descansar junto a su familia tras la competencia.
Esta noche, el 10 debía enfrentar con Inter Miami a los Rayados de Monterrey por la segunda fecha de la Nations League. Pero como era de esperarse, no dirá presente en el Nu Stadium.
Uno de los primeros gestos frente a la noticia se produjo en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa de Newell’s Old Boys, según informó el diario La Capital.
Antes del comienzo de las actividades de divisiones juveniles, la bandera rojinegra fue colocada a media asta en señal de duelo por el fallecimiento del padre del capitán de la Selección argentina.
Otro de los lugares que reflejó el impacto de la noticia fue el bar Vip, ubicado en las inmediaciones del Monumento Nacional a la Bandera y administrado por Matías Messi y María Sol Messi, hermanos de Lionel.
El establecimiento permaneció cerrado este sábado y colocó un aviso en el que comunicó la decisión por duelo. A través de su línea de WhatsApp, los responsables del local agradecieron la comprensión y el respeto ante el difícil momento que atraviesa la familia.