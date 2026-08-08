Lionel Messi y el último reencuentro con su padre Jorge tras el Mundial 2026

Tras la final del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a Rosario y se reencontró con su padre Jorge, quien murió días después a los 68 años.

Cómo fue el reencuentro de Lionel Messi con su padre Jorge tras el Mundial 2026.

Después de disputar la final del Mundial 2026 ante España, Lionel Messi regresó a Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos. El futbolista había viajado a la Argentina para descansar junto a su familia tras la competencia.

El vuelo procedente de Miami llegó durante la madrugada y, posteriormente, Messi se trasladó a Funes, donde solía instalarse durante sus estadías en Rosario. El regreso estuvo acompañado por un operativo de seguridad y por algunos hinchas que se acercaron para saludar al capitán.

En ese momento, el futbolista atravesaba el cierre de una exigente etapa deportiva después de la definición mundialista. Messi había expresado públicamente su dolor por la derrota ante España y agradecido las muestras de apoyo recibidas.

El reencuentro con Jorge Messi Uno de los momentos más significativos de aquel regreso fue el reencuentro de Lionel Messi con su padre, Jorge Messi. Ambos pudieron compartir tiempo junto a la familia después de las semanas marcadas por la competencia mundialista.

Jorge Messi había sido una figura fundamental en la vida y en la carrera de Lionel. Como padre y representante, acompañó al futbolista desde sus primeros años y tuvo un papel central en distintas etapas de su trayectoria profesional.