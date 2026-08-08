Lionel Messi y el último reencuentro con su padre Jorge tras el Mundial 2026
Tras la final del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a Rosario y se reencontró con su padre Jorge, quien murió días después a los 68 años.
Después de disputar la final del Mundial 2026 ante España, Lionel Messi regresó a Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos. El futbolista había viajado a la Argentina para descansar junto a su familia tras la competencia.
El vuelo procedente de Miami llegó durante la madrugada y, posteriormente, Messi se trasladó a Funes, donde solía instalarse durante sus estadías en Rosario. El regreso estuvo acompañado por un operativo de seguridad y por algunos hinchas que se acercaron para saludar al capitán.
En ese momento, el futbolista atravesaba el cierre de una exigente etapa deportiva después de la definición mundialista. Messi había expresado públicamente su dolor por la derrota ante España y agradecido las muestras de apoyo recibidas.
El reencuentro con Jorge Messi
Uno de los momentos más significativos de aquel regreso fue el reencuentro de Lionel Messi con su padre, Jorge Messi. Ambos pudieron compartir tiempo junto a la familia después de las semanas marcadas por la competencia mundialista.
Jorge Messi había sido una figura fundamental en la vida y en la carrera de Lionel. Como padre y representante, acompañó al futbolista desde sus primeros años y tuvo un papel central en distintas etapas de su trayectoria profesional.
El reencuentro adquirió especial significado luego de conocerse la muerte de Jorge Messi, ocurrida el viernes 7 de agosto en un sanatorio de Rosario. Tenía 68 años y atravesaba un cuadro de salud que había requerido atención médica.
Así, aquel regreso de Lionel Messi a Rosario y el encuentro con su padre quedaron como uno de los últimos momentos familiares compartidos antes del fallecimiento de Jorge.