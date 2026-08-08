Murió Jorge Messi: así pasó sus últimos días en medio de la lucha contra su enfermedad

Jorge Messi falleció a los 68 años en Rosario luego de transitar sus últimos meses de vida con un delicado estado de salud.

Este viernes por la noche falleció Jorge Messi, noticia que pudo confirmarse recién este sábado por la mañana. Tenía 68 años y estaba internado en una clínica de Rosario por la delicada enfermedad con la que venía luchando ya desde hace un largo tiempo y que tuvo en vilo a Lionel y toda su familia incluso en pleno Mundial.

Estos últimos meses fueron bastante duros para él y su círculo íntimo, y debió pasarlos de manera intermitente entre los hospitales y su casa, tanto antes, como durante el transcurso y luego de la Copa del Mundo. En todas estas semanas, tuvo la compañía constante de su esposa Celia Cuccittini y las visitas periódicas de sus hijos Rodrigo, Matías y María Sol.

Lionel y Jorge Messi pudieron compartir unos últimos momentos durante las vacaciones del 10 en Rosario tras el Mundial 2026. Archivo En cuanto a la Pulga, no pudo estar presente todo lo que hubiera deseado debido a sus compromisos profesionales y llegó a pasar más de dos meses sin verlo por el Mundial. Sin embargo, se mantuvo comunicado todo el tiempo a la distancia y tras la final perdida contra España se tomó unas breves vacaciones en Rosario y pudo compartir una última semana con él en vida.

El pasado 18 de junio, en medio del certamen ecuménico, durante el transcurso de la fase de grupos, trascendió una fake news sobre su presunto fallecimiento, que se cobró la desvinculación de Flor Peña de Luzu TV, señal en la había difundido la información errónea en vivo, y obligó a la familia Messi a desmentirla mediante un comunicado.