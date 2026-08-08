El Barcelona no olvidó al padre de Lionel Messi tras conocerse su fallecimiento y tuvo un gesto especial antes de uno de los partidos de pretemporada.

La muerte de Jorge Messi generó muestras de respeto y afecto desde distintos rincones del mundo del fútbol, y Barcelona también quiso acompañar a la familia del astro argentino. El club catalán, que conoce de primera mano la importancia que tuvo su padre en los primeros años de la carrera de Lionel, decidió rendirle un sentido homenaje antes de uno de sus amistosos en Italia.

El reconocimiento tuvo lugar en el estadio de Udine, antes del primero de los dos encuentros de 45 minutos que Barcelona disputó en su gira de pretemporada frente a Nottingham Forest y Udinese. En las pantallas del escenario apareció una imagen de Jorge Messi mientras los futbolistas del conjunto español permanecían en el campo y acompañaban el momento con absoluto respeto.

A continuación, se realizó un minuto de silencio en memoria del padre del capitán de la Selección argentina. El gesto se sumó a los distintos homenajes que se llevaron adelante en el fútbol argentino tras conocerse la noticia y reflejó el vínculo que todavía une a Jorge Messi con el club donde su hijo se convirtió en una leyenda.

Video: el homenaje del Barcelona a Jorge Messi que emocionó antes de un amistoso en Italia X @SC_ESPN Jorge fue una figura fundamental durante los primeros pasos de Lionel en Rosario y tuvo un papel decisivo cuando el joven futbolista comenzó a construir su carrera. Su historia quedó estrechamente ligada a Barcelona desde que acompañó a su hijo en el salto hacia España, donde comenzó el camino que terminaría convirtiendo a Leo en uno de los máximos ídolos de la institución.