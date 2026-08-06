Un campeón del mundo "plantó" al Real Madrid y quedó a un paso de sumarse al Barcelona

Rodri Hernández rechazó la propuesta del Real Madrid y quedó cerca de convertirse en nuevo jugador del Barcelona . El mediocampista español, campeón del mundo con su selección, habría elegido el proyecto encabezado por Hansi Flick y ya existiría un principio de acuerdo sobre sus condiciones personales.

El futbolista de Manchester City mantuvo conversaciones con ambos clubes durante las últimas semanas, pero finalmente se inclinó por la propuesta deportiva del conjunto catalán. Ahora, Barcelona y la institución inglesa deberán avanzar en la negociación para definir la estructura de la transferencia.

La operación todavía no está cerrada, aunque las partes trabajan con cifras que rondarían entre los 60 y 70 millones de euros. Manchester City pretende recibir una suma cercana a los 70 millones debido al contrato vigente del volante, mientras que la primera oferta del Barça estaría ubicada alrededor de los 50 millones.

La postura del jugador podría ser clave para destrabar las diferencias económicas entre los clubes. Barcelona considera que el español de 30 años es una incorporación estratégica para reforzar el mediocampo, debido a su capacidad para recuperar la pelota, organizar el juego y darle equilibrio al equipo.

El Real Madrid también había iniciado contactos preliminares con el entorno del futbolista y con Manchester City, pero Rodri no terminó de convencerse de esa posibilidad y comunicó que su intención era continuar su carrera en el conjunto azulgrana.

El mediocampista llegó al equipo inglés en 2019, luego de su paso por Atlético de Madrid, y se transformó en una pieza fundamental del ciclo de Pep Guardiola. Con Manchester City conquistó títulos nacionales e internacionales, incluida la Champions League y el Mundial de Clubes.

El volante del Manchester City priorizó la propuesta del equipo catalán y ahora resta definir el acuerdo entre las instituciones. Instagram @everythingrodri

Barcelona busca cerrar una incorporación de jerarquía

Aunque todavía no existe confirmación oficial por parte de ninguna de las instituciones, el acuerdo entre Rodri y Barcelona representa un avance importante para una negociación que el club catalán pretende resolver en los próximos días.

La llegada del español sería una apuesta fuerte para el proyecto de Flick, que busca sumar experiencia y jerarquía en una zona del campo considerada clave. Mientras tanto, Manchester City deberá definir si acepta la propuesta del Barcelona o si intenta elevar el monto final de la transferencia.