Video: el impresionante recibimiento a Mastantuono de los hinchas de Fiorentina antes de su presentación

Franco Mastantuono ya vive sus primeras horas como futbolista de Fiorentina y su llegada no pasó desapercibida. El mediocampista argentino arribó a Florencia luego de acordarse su préstamo desde el Real Madrid y fue recibido por una verdadera multitud de hinchas que le hicieron sentir el cariño desde el primer minuto.

Cientos de fanáticos se acercaron a las inmediaciones del club para darle la bienvenida al ex River . Entre aplausos, camisetas, pedidos de fotos y autógrafos, el juvenil de 19 años se tomó unos minutos para saludar a la gente, en una escena que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La cesión quedó acordada entre Fiorentina y Real Madrid luego de que el conjunto español decidiera que Mastantuono necesitaba sumar continuidad en una liga de primer nivel.

Durante su primera temporada en el Merengue disputó 35 partidos, marcó tres goles y dejó buenas sensaciones, aunque no logró consolidarse como titular en el equipo dirigido por José Mourinho.

Por ese motivo, la dirigencia madridista optó por cederlo hasta mediados de 2027, sin opción de compra, con la intención de que regrese al Santiago Bernabéu una vez finalizado el préstamo.

El objetivo: ganar rodaje y volver al Real Madrid

Franco Mastantuono es nuevo jugador de la Fiorentina, pero deberá volver a Real Madrid. @RealMadrid

El préstamo forma parte del plan de desarrollo que el Real Madrid diseñó para una de sus principales promesas. El club español descartó la posibilidad de una vuelta a River y priorizó que el volante siguiera creciendo en el fútbol europeo, una estrategia que ya utilizó anteriormente con otros jóvenes talentos.

En Fiorentina confían en que Mastantuono pueda transformarse rápidamente en una pieza importante del equipo. El argentino ya inició los trámites correspondientes y en las próximas horas completará la revisión médica antes de firmar su contrato.

Con el respaldo de una hinchada que ya lo adoptó como uno de los suyos, el ex River afrontará el desafío de demostrar por qué es considerado uno de los futbolistas argentinos con mayor proyección del momento.