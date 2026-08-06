El Real Madrid anunció la compra más cara de su historia: paga ¡€ 140.000.000! por un delantero estrella

Después de semanas de negociación, el Real Madrid hizo oficial la llegada de uno de los futbolistas más codiciados del mercado europeo.

El Real Madrid volvió a hacer temblar el mercado de pases. Cuando parecía que la negociación se había estancado, el gigante español aceleró en las últimas horas, estiró los números y llegó a un acuerdo definitivo con el Leipzig para quedarse con Yan Diomande, una de las grandes apariciones del último Mundial.

Es oficial: el Real Madrid concretó la histórica compra de Diomande La apuesta de Florentino Pérez fue total. Entre el monto fijo y los bonus por objetivos, la operación alcanzará los € 140.000.000 (125 millones garantizados más 15 en variables), una cifra que pulveriza el récord de la institución y deja atrás los € 127.000.000 desembolsados por Jude Bellingham hace tres años.

Para el delantero de 19 años, el pase representa un salto gigantesco en su carrera. Su explosión con Costa de Marfil en la Copa del Mundo despertó el interés de varios gigantes europeos -entre ellos PSG y Liverpool-, aunque desde un principio dejó en claro que su prioridad era vestir la camiseta blanca.

Atrápame si puedes. pic.twitter.com/e2QhJ8TBvd — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 6, 2026 Del otro lado, el Leipzig concreta una venta espectacular. Había incorporado al marfileño desde Leganés por apenas € 20.000.000 a mediados de 2025 y, poco más de un año después, lo transfiere al Real Madrid por una cifra que multiplica varias veces aquella inversión.