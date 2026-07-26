El Real Madrid sacude el mercado: pagará € 100.000.000 por una de las revelaciones del Mundial 2026
En una negociación relámpago, el Real Madrid llegó a un acuerdo para reforzarse con una de las joyitas que también buscaban PSG y Liverpool.
El Real Madrid volvió a demostrar que, cuando acelera, pocos pueden seguirle el ritmo. En una negociación relámpago, el gigante español cerró la contratación de Yan Diomande, la joya de 19 años que deslumbró a todos en el Mundial 2026 representando a Costa de Marfil.
Lo más llamativo fue el desenlace de la operación. Durante semanas, el PSG trabajó para quedarse con el futbolista e incluso ya tenía el visto bueno del propio Diomande. Sin embargo, nunca logró acercarse a las pretensiones del RB Leipzig y la negociación quedó estancada.
Los detalles de la inminente llegada de Diomande al Real Madrid
Ahí apareció el Real Madrid. En apenas tres días, el club presidido por Florentino Pérez avanzó a toda velocidad: primero acordó el contrato con el delantero y después se las ingenió para convencer al club alemán. Según informó Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en mercado de pases, el Merengue pagará € 100.000.000 por la totalidad de su ficha.
Así las cosas, le ganó la pulseada tanto al PSG como al Liverpool: ambos ofertaron por el joven marfileño, pero ninguno llegó a los números que exigía un Leipzig que terminó vendiéndolo al equipo más importante del planeta.
Diomande firmará un contrato por cinco temporadas y vestirá la camiseta blanca hasta mediados de 2031. Con apenas 19 años, dará el gran salto de su carrera y se convertirá en otra de las apuestas galácticas del Real Madrid.