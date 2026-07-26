El Real Madrid sacude el mercado: pagará € 100.000.000 por una de las revelaciones del Mundial 2026

En una negociación relámpago, el Real Madrid llegó a un acuerdo para reforzarse con una de las joyitas que también buscaban PSG y Liverpool.

El Real Madrid se queda con una de las joyas del mercado europeo que viene de romperla en el Mundial.

El Real Madrid volvió a demostrar que, cuando acelera, pocos pueden seguirle el ritmo. En una negociación relámpago, el gigante español cerró la contratación de Yan Diomande, la joya de 19 años que deslumbró a todos en el Mundial 2026 representando a Costa de Marfil.

Lo más llamativo fue el desenlace de la operación. Durante semanas, el PSG trabajó para quedarse con el futbolista e incluso ya tenía el visto bueno del propio Diomande. Sin embargo, nunca logró acercarse a las pretensiones del RB Leipzig y la negociación quedó estancada.

Los detalles de la inminente llegada de Diomande al Real Madrid Ahí apareció el Real Madrid. En apenas tres días, el club presidido por Florentino Pérez avanzó a toda velocidad: primero acordó el contrato con el delantero y después se las ingenió para convencer al club alemán. Según informó Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en mercado de pases, el Merengue pagará € 100.000.000 por la totalidad de su ficha.

Yan Diomande, que la rompió en el Mundial con Costa de Marfil, jugará en el Real Madrid. Así las cosas, le ganó la pulseada tanto al PSG como al Liverpool: ambos ofertaron por el joven marfileño, pero ninguno llegó a los números que exigía un Leipzig que terminó vendiéndolo al equipo más importante del planeta.