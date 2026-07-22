Tras su regreso al Real Madrid, Mourinho tomó una sorpresiva decisión con Franco Mastantuono

Antes del inicio de la nueva temporada, Franco Mastantuono recibió una noticia que modifica todos sus planes en la Casa Blanca. Los detalles.

Franco Mastantuono esperaba que la llegada de José Mourinho al Real Madrid le diera una nueva oportunidad para ganarse un lugar. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario: el entrenador portugués avaló su salida a préstamo en este mercado de pases.

A sus 18 años, el zurdo viene de cerrar su primera temporada con muchas críticas por su irregularidad. De hecho, ese factor terminó siendo determinante para que Lionel Scaloni lo dejara afuera de la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026, cuando meses antes parecía una fija.

Mastantuono, afuera de los planes de Mourinho: Real Madrid ya le busca club La llegada de Bernardo Silva a la Casa Blanca -libre desde el Manchester City-, complicó todavía más el panorama. Por eso, la dirigencia merengue, con el aval de Mourinho, considera que la mejor alternativa es buscarle un destino donde el ex River pueda jugar con continuidad.

Mastantuono saldría a préstamo del Real Madrid. Foto: EFE La intención es que salga únicamente a préstamo, sin opción u obligación de compra, como en su momento sucedió con el brasileño Endrick. Y esta situación, claro, no pasó desapercibida para varios clubes europeos.