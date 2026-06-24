El inesperado guiño de Mourinho que puede cambiar el futuro de Mastantuono en Real Madrid

El regreso de José Mourinho a la dirección técnica del Real Madrid sería determinante para el futuro de Franco Mastantuono.

Cuando parecía que Franco Mastantuono iba a ser cedido a préstamo por el Real Madrid, Mourinho tendría otros planes.

Cuando parecía que su destino estaba lejos del Santiago Bernabéu, una figura con peso propio volvió a escena y reabrió una puerta que parecía cerrada. Franco Mastantuono pasó de tener las valijas preparadas a convertirse nuevamente en tema de debate dentro de Real Madrid.

La llegada de José Mourinho alteró el tablero en la capital española. El entrenador portugués, que regresó para encabezar una nueva etapa en el club, tendría una valoración especial por Mastantuono y eso podría modificar una decisión que hasta hace poco parecía irreversible: su salida a préstamo para sumar minutos lejos del Bernabéu.

Según reveló Mario Cortegana en The Athletic, el técnico luso es un admirador de las condiciones del ex River. Esa mirada distinta hace que una cesión hoy sea mucho menos probable. La información sorprendió porque desde hace semanas en España daban por hecho que el juvenil argentino debía buscar continuidad en otro destino para relanzar su carrera.

De candidato al préstamo a una nueva oportunidad Franco Mastantuono, posando junto al presidente merengue Florentino Pérez en su presentación con el Real Madrid. Prensa Real Madrid FC La primera temporada europea de Mastantuono estuvo lejos de las expectativas que generó su desembarco. Real Madrid realizó una inversión histórica para quedarse con su ficha, pero los resultados no acompañaron. En 35 partidos apenas marcó 3 goles y entregó una asistencia, números que quedaron cortos para un futbolista que llegó rodeado de enormes expectativas.

El contexto tampoco ayudó. La floja campaña del equipo derivó en cuestionamientos generalizados y el argentino fue uno de los apuntados por parte de la afición. Incluso perdió terreno en la consideración de la Selección argentina y quedó fuera de la lista para el Mundial 2026. Por eso, la opción de un préstamo aparecía como el camino más lógico para todas las partes.